به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر هشدار داد که ده‌ها هزار خانواده در افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان همچنان فاقد سرپناه و کمک‌های انسانی کافی هستند؛ این در حالی است که یک ماه از وقوع زلزله‌ای قدرتمند با بزرگی ۶ ریشتر در جنوب شرق این کشور می‌گذرد.

در تاریخ ۳۱ آگوست گذشته، زمین‌لرزه‌ای ویرانگر با شدت ۶ ریشتر، استان‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان در شرق افغانستان را لرزاند که بر اثر آن ۲۲۰۵ نفر جان باختند و ۳۶۴۰ نفر زخمی شدند. همچنین نزدیک به ۹ هزار خانه به طور کامل ویران شد و هزاران خانواده همچنان در چادرها، پناهگاه‌های موقت یا حتی در فضای باز زندگی می‌کنند.

در بیانیه‌ای که از سوی صلیب سرخ بین‌المللی منتشر شد، آمده است: با همکاری جمعیت هلال احمر افغانستان، کمک‌های بهداشتی اضطراری، سرپناه، غذا و کمک‌های نقدی به حدود ۹۰ هزار نفر ارائه شده است، اما نیازها همچنان گسترده و بسیار زیاد است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بلافاصله پس از وقوع فاجعه، جمعیت هلال احمر افغانستان ۱۳ تیم سیار بهداشتی را با حمایت شبکه اتحادیه مستقر کرد. این تیم‌ها بیش از ۵۹۰۰ ویزیت سرپایی، خدمات بهداشت مادران، حمایت روانی-اجتماعی و همچنین ایجاد اردوگاه‌های موقت در استان کنر را انجام دادند. این اردوگاه‌ها بیش از ۱۱ هزار آواره را در خود جای داده و چادر، غذای گرم، آب آشامیدنی سالم و اقلام اولیه زندگی را فراهم می‌کنند.

جوی سینگال، رئیس هیئت اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان، هشدار داد که چادرها برای زمستان کافی نیست و هزاران خانواده به سرپناه امن، گرم و مناسب برای بقا در ماه‌های سرد آینده نیاز دارند.

او افزود که اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ فراخوان اضطراری برای جمع‌آوری ۲۵ میلیون فرانک سوئیسی صادر کرده است، اما تاکنون تنها ۳۱ درصد از این مبلغ تأمین شده است. بدون حمایت مالی بیشتر، اتحادیه و جمعیت هلال احمر افغانستان قادر به گسترش ساخت پناهگاه‌ها، آمادگی برای زمستان و برنامه‌های بلندمدت بازسازی نخواهند بود.

جوی توضیح داد: اولویت‌های فوری شامل تأمین پناهگاه‌های مقاوم در برابر زمستان، کمک‌های غذایی و نقدی، آب آشامیدنی سالم، خدمات بهداشتی و حفاظت از زنان، کودکان و سالمندان است. در میان‌مدت نیز خانواده‌ها به خانه‌های موقت، حمایت معیشتی و بهبود سیستم‌های آب و فاضلاب نیاز دارند تا بتوانند زندگی خود را از نو بسازند.

او در پایان از دولت‌ها، اهداکنندگان و شرکای بین‌المللی خواست به سرعت وارد عمل شوند و گفت: اگر در هفته‌های آینده اقدام فوری انجام نشود، هزاران خانواده زمستان سخت افغانستان را در شرایط ناامن سپری خواهند کرد و جان‌های بیشتری در خطر قرار می‌گیرد.

