زلزله ۵.۱ ریشتری بدخشان، کابل را لرزاند

۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۸
کد خبر: 1741544
زلزله ۵.۱ ریشتری بدخشان، کابل را لرزاند

شامگاه گذشته (سه‌شنبه، ۲۹ مهر) زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر به مرکزیت شهرستان اشکاشم در استان بدخشان افغانستان، چندین استان این کشور از جمله کابل را تکان داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه گذشته (سه‌شنبه، ۲۹ مهر) زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر شهرستان اشکاشم در استان بدخشان افغانستان را تکان داد.

به گزارش مرکز زمین‌لرزه‌نگاری ایالات متحده، این زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۴۴ شب به وقت محلی در عمق ۲۴۴ کیلومتری زمین رخ داد.

شدت این زمین‌لرزه به‌گونه‌ای بود که ساکنان کابل و چند استان دیگر نیز آن را احساس کردند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی این رویداد را «قوی و شدید» توصیف کرده‌اند.

تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مالی منتشر نشده و مقامات طالبان نیز در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.

استان بدخشان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از مناطق زلزله‌خیز افغانستان محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته چندین زمین‌لرزه ویرانگر را تجربه کرده است.

