زلزله ۵.۱ ریشتری بدخشان، کابل را لرزاند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه گذشته (سه‌شنبه، ۲۹ مهر) زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر شهرستان اشکاشم در استان بدخشان افغانستان را تکان داد.

به گزارش مرکز زمین‌لرزه‌نگاری ایالات متحده، این زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۴۴ شب به وقت محلی در عمق ۲۴۴ کیلومتری زمین رخ داد.

شدت این زمین‌لرزه به‌گونه‌ای بود که ساکنان کابل و چند استان دیگر نیز آن را احساس کردند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی این رویداد را «قوی و شدید» توصیف کرده‌اند.

تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مالی منتشر نشده و مقامات طالبان نیز در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.

استان بدخشان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از مناطق زلزله‌خیز افغانستان محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته چندین زمین‌لرزه ویرانگر را تجربه کرده است.

