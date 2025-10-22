زلزله ۵.۱ ریشتری بدخشان، کابل را لرزاند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه گذشته (سهشنبه، ۲۹ مهر) زمینلرزهای با قدرت ۵.۱ ریشتر شهرستان اشکاشم در استان بدخشان افغانستان را تکان داد.
به گزارش مرکز زمینلرزهنگاری ایالات متحده، این زمینلرزه ساعت ۱۰:۴۴ شب به وقت محلی در عمق ۲۴۴ کیلومتری زمین رخ داد.
شدت این زمینلرزه بهگونهای بود که ساکنان کابل و چند استان دیگر نیز آن را احساس کردند.
کاربران شبکههای اجتماعی این رویداد را «قوی و شدید» توصیف کردهاند.
تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مالی منتشر نشده و مقامات طالبان نیز در این باره اظهارنظری نکردهاند.
استان بدخشان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از مناطق زلزلهخیز افغانستان محسوب میشود و در سالهای گذشته چندین زمینلرزه ویرانگر را تجربه کرده است.
