برگزاری همایش «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» با محوریت مقاومت و تمدن نوین اسلامی در قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله نشست‌های پژوهشی «مقاومت و تمدن نوین اسلامی» ویژه کنشگران فرهنگی، در قالب همایش «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» برگزار می‌شود.

این نشست با هدف تبیین نقش زن مسلمان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و بازخوانی وظایف کنشگران در برابر چالش‌های تمدنی و فرهنگی معاصر برگزار می‌شود.

در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، با موضوع «زن مسلمان و کنشگری مسئولانه در حوزه دشمن‌شناسی و اهداف صهیونیسم در جنگ آخرالزمان» سخنرانی خواهد کرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود نبویان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش با موضوع «مذاکره با آمریکا؛ آری یا خیر؟! کنشگری مسئولانه در تقابل با طاغوت» به تبیین دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

این همایش روز پنج‌شنبه، ۱۵ آبان‌ماه از ساعت ۸ تا ۱۲ در سالن کوثر اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم (بلوار جمهوری، نبش کوچه ۶) برگزار می‌شود.

