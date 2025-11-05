به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرد که زمینلرزه بامداد دوشنبه ۱۲ آبان در شمال افغانستان دستکم ۲۶ کشته، شامل ۱۸ مرد و هشت زن، و ۱۱۴۴ زخمی به همراه داشته است. این زمینلرزه همچنین ۴۳۰ خانه را تخریب کرده است.
براساس گزارش منتشرشده توسط این سازمان در روز سهشنبه (۱۴ آبان)، قربانیان شامل ۱۳ نفر در استان سمنگان، ۱۲ نفر در استان بلخ و یک نفر در استان سرپل هستند.
این سازمان تعداد زخمیان را به تفکیک استانها اینگونه اعلام کرده است: ۶۳۵ نفر در بلخ، ۴۱۸ نفر در سمنگان، ۵۸ نفر در قندوز، ۱۶ نفر در سرپل، ۱۴ نفر در بغلان و سه نفر در جوزجان.
سازمان جهانی صحت افزود که چندین مرکز درمانی در سمنگان و بلخ آسیب جزئی دیدهاند، اما عملیات اضطراری ادامه دارد و تیمهای درمانی و امدادی برای ارائه خدمات به آسیبدیدگان بسیج شدهاند.
این سازمان رانش زمین در تنگی تاشقرغان شهرستان خلم را یکی از چالشهای اصلی امدادرسانی دانست و تأکید کرد که این مسئله انتقال زخمیان را کند کرده است.
همچنین، دسترسی به شهرستان مارمول در استان بلخ به دلیل رانش زمین قطع شده و مانع رساندن کمکهای فوری گردیده است.
در این گزارش آمده که مراکز درمانی در بلخ و سمنگان به تجهیزات پزشکی و پرسنل بیشتری نیاز دارند و حمایت فوری از این مراکز برای درمان زخمیان ضروری است.
سازمان جهانی بهداشت بر لزوم انجام ارزیابی جامع در تمام مناطق آسیبدیده برای تعیین مقیاس واقعی خسارات و نیازهای بشردوستانه تأکید کرد و خواستار تلاشهای هماهنگ ملی و منطقهای برای کمک به خانوادههای بیخانمان شد.
...............
پایان پیام/
نظر شما