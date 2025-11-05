۲۴۱ نفر شهید و ۶۰۹ نفر مجروح از زمان آتش بس در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، سه شهید (شامل یک شهید جدید و دو شهید که پیکرشان از زیر آوار بیرون کشیده شد) و دو مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری شهاب، در بیانیه این وزارتخانه آمده است که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل حملات و تخریب گسترده قادر به رسیدن به آنان نیستند.

بر اساس این گزارش، از زمان آتش‌بس اعلام‌شده در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۲۴۱ نفر شهید، ۶۰۹ نفر مجروح و ۵۱۳ پیکر از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار قربانیان به ۶۸ هزار و ۸۷۵ شهید و ۱۷۰ هزار و ۶۷۹ زخمی رسیده است.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

