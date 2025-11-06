اعتراض فعالان حامی فلسطین به حضور نظامیان اسرائیلی در تورنتو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه تورنتو مانع برگزاری سخنرانیهایی از سوی گروهی از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل شد که قرار بود در قالب برنامهای از سوی سازمان «دانشجویان حامی اسرائیل» (SSI) برگزار شود. این اقدام با اعتراض شدید فعالان حامی فلسطین همراه بود.
بر اساس گزارش شبکه ۱۴ اسرائیل، قرار بود این برنامه ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ساحل شرقی در دانشگاه تورنتو آغاز شود، اما پس از آنکه دانشگاه برای سومین بار درخواست برگزاری این رویداد را رد کرد، محل برگزاری به یک مکان خصوصی منتقل شد.
در ادامه گزارش آمده است که حدود ۳۰ دقیقه پیش از آغاز برنامه، اعضای سازمان «دانشجویان برای عدالت در فلسطین» (SJP) با ورود به محل برگزاری، درها را شکسته و به نیروهای ذخیره اسرائیلی حمله کردند.
شبکه ۱۴ گزارش داد که در جریان این حمله، چند نظامی اسرائیلی دچار جراحات سطحی شدند. یکی از زخمیها، سربازی متولد ایالات متحده بود که بر اثر شکستن درِ شیشهای توسط معترضان، از ناحیه دست آسیب دید.
