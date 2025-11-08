حجاب یک انتخاب آگاهانه

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا: رسول خدا (ص) فرمودهاند:
هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد، زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمیکند و همچنین موی سر و مچ خود را نمایان نمیسازد و هر زنی که این کارها را برای غیر شوهرش انجام دهد، دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگین کرده است؛ و همچنین زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شوهر نمیگذارد و در غیاب شوهر، خود را خوشبو نمیکند که اگر چنین کند، دینش را تباه و خدا را به خشم آورده است. برای زن، جایز نیست مچ پا را برای مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین عملی شد، اول اینکه: خداوند سبحان همیشه او را لعنت میکند. دوم اینکه: دچار خشم و غضب خداوند بزرگ میشود. سوم اینکه: فرشتگان الهی هم او را لعنت میکنند. چهارم: عذاب دردناکی برای او در روز قیامت آماده شده است.(۱)
جا اندازی حجاب و حیا و عفاف در جامعه به عنوان یک تصمیم فرهنگی و اجتماعی، نیازمند تبیین و پذیرش خود بانوان است. در زیر به تحلیل این موضوع میپردازیم:
1. ایجاد خودآگاهی: بانوان به عنوان نقشآفرینان اصلی در ترویج حجاب و عفاف باید ابتدا خود را از نظر فرهنگی و معنوی برای پذیرش این رفتار آماده کنند. خودآگاهی نسبت به مزایا و اهمیت حجاب و عفاف، کمک میکند تا این ارزشها به طور طبیعی و موثر در جامعه تبیین شوند.
2. مدلسازی رفتار: بانوان با پذیرش حجاب و عفاف به عنوان یک انتخاب شخصی و فرهنگی، به عنوان الگوهایی برای دیگران عمل خواهند کرد. رفتارهای مثبت و حیا و عفاف آنها قطعا تأثیر بسزایی در تغییر نگرشها و رفتارهای اجتماعی خواهد داشت و به دیگر زنان نیز الهام بخش خواهد بود.
3. ترویج ارزشهای انسانی: حجاب و عفاف نه تنها یک انتخاب مذهبی، بلکه یک اصل فرهنگی و انسانی است که میتواند در ترویج احترام به خود و دیگران تأثیرگذار باشد. بانوان با تبیین این ارزشها به دیگران کمک میکنند تا به اهمیت این اصول در زندگی اجتماعی پی ببرند.
4. گفتگو و تبادل نظر: ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل نظر درباره حجاب و عفاف، باعث میشود که بانوان بتوانند تجربیات و نظرات خود را به اشتراک بگذارند و به همدیگر انگیزه دهند. این نوع ارتقا به شکل جمعی موجب تقویت این ارزشها در جامعه میشود.
5. مقابله با چالشها: بانوان باید خود را برای مقابله با چالشها و انتقادات احتمالی آماده کنند. تبیین حجاب و عفاف باید به شیوهای انجام شود که نشان دهد این انتخاب نه تنها به ارزشهای دینی پاسخ میدهد، بلکه به حقوق و آزادیهای فردی نیز احترام میگذارد.
6. ایجاد شبکههای حمایتی: بانوان میتوانند با ایجاد شبکههای حمایتی از یکدیگر، به یکدیگر کمک کنند و در مسیر جا اندازی حجاب و عفاف در جامعه موثر باشند. این کار میتواند شامل برگزاری کارگاهها، سمینارها و برنامههای آموزشی و نهادهای حمایت مالی باشد.
جا اندازی حجاب و حیا و عفاف باید بهطور طبیعی و از درون خود بانوان شکل بگیرد. این اصل بر مبنای انتخاب آزادانه و آگاهانه آنها استوار است و با آموزشها و برگزاری دوره های خود آگاهاهی میتوان بانوان را از نقشه های شوم غرب و نقشه شی انگاری و جنسی سازی زن با پوشش دفاع از آزادی آگاه ساخت و تأثیرات مثبتی بر جامعه و فرهنگ آن گذاشت. با تقویت این ارزشها، فضای سالمتری در جامعه ایجاد می شود که در آن احترام به شخصیت و حقوق فردی وهمگانی برقرار می شود.
پاورقی:
۱.(مستدرک حاکم، ج ۲، ص ۵۴۹)
نظر شما