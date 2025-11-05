ایمان، وحدت و فرهنگ شهادت سه رکن اصلی پایداری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید حسین آقامیری در آیین کنگره شهدای ماندگار استان قم که به یاد ۲۷۰ شهید دانشآموز دبیرستان ماندگار امام صادق(ع) برگزار شد، با بیان اینکه یکی از دستاوردهای ماندگار هشت سال دفاع مقدس، معرفی انسانهای بزرگ و الهی به تاریخ بشریت بود، گفت: شهدا و شخصیت های این دوران تنها محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیستند و آنان با رشادت خود پیام مقاومت و ایمان ملت ایران را به فراتر از مرزها منتقل کردند.
وی افزود: ما در تبیین و روایت درست از دفاع مقدس کوتاهی کردهایم و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، تاکنون نتوانستهایم تصویر و روایت شایستهای از آن دوران پرافتخار ارائه کنیم.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نقش برجسته دانشآموزان در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: در طول دفاع مقدس ۳۳ هزار دانشآموز در راه دفاع از انقلاب اسلامی و کشور به شهادت رسیدند و دبیرستان ماندگار امام صادق(ع) قم با تقدیم ۲۷۰ شهید، نمونهای کمنظیر در سطح کشور است، در حالی که بسیاری از مردم قم حتی از این آمار درخشان آگاهی ندارند.
وی در ادامه به ذکر نمونههایی از رشادت شهدا پرداخت و گفت: یکی از آنان شهید دکتر فخری زاده بود که با شهادتش جبهه استکبار و و صهیونیست خوشحال شدند و همچنین شهید بهنام محمدی، نوجوان ۱۳ ساله خرمشهری که از نیروهای اطلاعات شهید جهانآرا بود، با تسلط به زبان عربی و هوشمندی کمنظیر، در لباس نیروهای دشمن اطلاعات حیاتی جمعآوری و به رزمندگان منتقل میکرد.
آقامیری یادآور شد: شهیدانی داشتیم که دهها بار از رود خروشان اروند برای انجام مأموریتهای شناسایی عبور کردند و رزمندگانی که با وجود اسارت و شکنجههای سخت، هیچگاه لب به سخن درباره موقعیتهای عملیاتی نگشودند.
وی افزود: از شهدای دانشآموز استان قم اطلاعات محدودی در دست است، در حالی که مادر شهید محمد شفیعی نقل میکرد فرزندش قرائت زیارت عاشورا را صبح و شب ترک نمیکرد و این روحیه معنوی، سرمایهای است که باید به نسل امروز منتقل شود.
راوی دوران دفاع مقدس با بیان اینکه نوجوانان امروز از نظر آگاهی، امکانات و ظرفیتهای ذهنی بسیار جلوتر از نسل دوران جنگ هستند، تصریح کرد: غفلت از این ظرفیتها خسارتبار است و اگر در معرفی الگوهای نسل دفاع مقدس کوتاهی کنیم، دشمن با ابزار رسانه، جای خالی شهدا را پر خواهد کرد و هویت نسلهای آینده را دگرگون میسازد.
وی تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، حضور داوطلبانه نوجوانان و جوانان در ایستهای بازرسی و عرصههای خدمترسانی نشان داد نسل جدید همان روحیه جهادی و انقلابی نسل دفاع مقدس را در خود دارد و این باور که نسل امروز از انقلاب فاصله گرفته، تصوری نادرست است.
حجتالاسلام آقامیری یکی از جلوههای ممتاز دفاع مقدس را حضور گسترده شهدای دانشآموز دانست و افزود: استان قم با توجه به پیشینه فرهنگی و انقلابی خود، میتواند الگویی برای سایر استانها در معرفی این سرمایههای معنوی باشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز چهرههایی چون شهید فخریزاده و شهید زینالدین از افتخارات بزرگ ایران اسلامی و قم هستند و اگر کشورهای غربی چنین شخصیتهایی داشتند، آنان را به عنوان قهرمانان جهانی معرفی میکردند، اما ما در معرفی این الگوها کوتاهی کردهایم.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به شرایط حساس کنونی جهان اسلام بیان کرد: ما در یکی از دورانهای سخت و نزدیک به ظهور حضرت حجت(عج) قرار داریم و هر چه به این دوران نزدیکتر میشویم، پیچیدگیها و فتنهها بیشتر میشود، از این رو باید نسبت به جنگ نرم، رسانهای و فرهنگی دشمن هوشیار بود.
وی ادامه داد: دشمنان میکوشند باور ملت ایران را تضعیف کنند، در حالی که در عرصه نظامی در برابر قدرت ایران ناکام ماندهاند و در جریان جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که در پنج روز آینده جمهوری اسلامی را از میان برمیدارد، اما نتیجه آن شد که بسیاری از مراکز حیاتیشان مورد هدف قرار گرفت و دشمن از دستیابی به اهداف خود بازماند.
آقامیری اظهار کرد: دشمن هرگز تصور نمیکرد ایران بتواند در عرصه موشکی به چنین جایگاهی دست یابد، در حالی که در دوران دفاع مقدس برای تأمین ابتداییترین تجهیزات نیز با مشکل روبهرو بودیم، اما با تلاش دانشمندان بزرگی چون شهید طهرانیمقدم و همراهی نیروهای مؤمن، این مسیر با اقتدار طی شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما