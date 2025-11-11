به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های اخیر منابع اسرائیلی و آمریکایی در خصوص سرعت بازیابی و افزایش توان صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشته است: علی‌رغم حملات آمریکا، ایران با سرعت در حال نوسازی زرادخانه موشکی خود است و توانسته بخش بزرگی از برنامه هسته‌ای‌اش را حفظ کند.

این نشریه صهیونیستی مدعی شده: اورانیوم ۶۰ درصد ایران به سایتی محرمانه منتقل شده و صنعت موشکی ایران شبانه‌روز فعال است. پاسخ ایران به هر حمله اسرائیل، بسیار شدیدتر از قبل خواهد بود.

در همین حال، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز نیز با اشاره به اظهارات مقامات نظامی کشورمان مبنی بر تولید ۲۴ ساعته موشک در کارخانه‌های موشک‌سازی ایران گزارش داده است: مقامات نظامی می‌گویند ایران در جنگ بعدی به صورت همزمان ۲۰۰۰ موشک را در یک لحظه شلیک خواهد کرد تا دفاع اسرائیل را درهم بشکند، و نه شلیک ۵۰۰ موشک طی ۱۲ روز.

بازسازی قدرت موشکی ایران؛ بازدارندگی پابرجا و روبه‌افزایش

تحلیل تازه‌ای از پایگاه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت به قلم «رون بن‌ییشای» می‌گوید: با وجود حملات مکرر اسرائیل در ماه‌های گذشته، توان موشکی ایران همچنان فعال، مؤثر و در حال بازسازی سریع است.

این گزارش اذعان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از معدود بازیگران منطقه‌ای است که از قدرت بازدارندگی واقعی برخوردار است؛ ظرفیتی که علی‌رغم خسارات اخیر، نه‌تنها تضعیف نشده بلکه در حال بازتعریف و تقویت است.

احیای زیرساخت‌های سوخت جامد و بازگشت خطوط تولید

گزارش یدیعوت آحارونوت تأکید دارد که پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵، ایران روند تعمیر و بازسازی تأسیسات سوخت جامد خود را آغاز کرده و بخش عمده‌ای از خطوط تولید دوباره فعال شده‌اند. هرچند در گزارش به کمبود برخی تجهیزات خاص مانند میکسرهای سیاره‌ای اشاره شده، اما نویسنده می‌گوید تهران این محدودیت را با جستجوی همکاری فنی با چین، روسیه و کره شمالی جبران می‌کند.

طبق برآورد این رسانه، ایران اکنون بین ۱٬۰۰۰ تا ۱٬۵۰۰ موشک بالستیک میان‌برد در اختیار دارد. این رقم، با وجود نابودی حدود هزار فروند در حملات اسرائیل، نشان می‌دهد که ایران همچنان ظرفیت دفاعی و تهاجمی قابل‌توجهی را حفظ کرده است.

تاکتیک‌های تحرک و بقا در میدان

تحلیلگران نظامی اسرائیلی در گزارش یادشده تأکید کرده‌اند که ایران با بهره‌گیری از لانچرهای متحرک، تونل‌های زیرزمینی و پراکندگی جغرافیایی توانسته توان پرتاب موشکی خود را از خطر حملات پیش‌دستانه مصون نگه دارد. این روش‌ها موجب شده تا ایران حتی در شرایط درگیری گسترده نیز، توان واکنش و پاسخ دقیق خود را از دست ندهد.

سه محور اصلی راهبرد دفاعی تهران

بر اساس این تحلیل، اولویت‌های امنیتی ایران در سه سطح تعریف می‌شود:

- برنامه موشکی که همچنان فعال و در حال گسترش است.

- حمایت از شبکه نیروهای مقاومت منطقه‌ای شامل حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حماس و گروه‌های شیعی عراق که لایه‌های بازدارندگی ایران را در جبهه‌های متعدد تقویت می‌کنند.

- برنامه هسته‌ای محدود و غیرتسلیحاتی؛ به گفته این گزارش، ایران حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد، اما هیچ نشانه‌ای از فعالیت تسلیحاتی مشاهده نشده است.

چالش‌های فنی و مسیر خودکفایی

در بخش دیگری از گزارش آمده است که سامانه‌های راداری و هشدار زودرس ایران در حملات اخیر آسیب دیده‌اند، اما این ضعف جنبه موقتی و فنی دارد و تأثیری بر راهبرد بازدارندگی کلان کشور نگذاشته است. همچنین، اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب کاهش سطح شفافیت خارجی شده، ولی در مقابل، سطح پنهان‌کاری و استقلال تصمیم‌گیری دفاعی ایران را افزایش داده است.

هشدار درباره محاسبه اشتباه در جبهه مقابل

نویسنده این نشریه صهیونیستی در پایان هشدار می‌دهد که اظهارات تند برخی سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی ممکن است در تهران به‌عنوان نشانه‌ای از حمله قریب‌الوقوع تعبیر شود. همچنانکه یکی از مقامات ارشد دفاعی اسرائیل گفته: «هیچ نشانه‌ای از قصد حمله ایران وجود ندارد، اما کلمات می‌توانند بحران بیافرینند.»

این گزارش در پایان می‌نویسد: توان موشکی ایران اگرچه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته، اما همچنان زنده، منعطف و در حال احیاست. رسانه اسرائیلی ناخواسته اذعان می‌کند که زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی ایران و شبکه متحدان منطقه‌ای آن، علی‌رغم فشارهای شدید، پابرجا مانده و به سوی بازدارندگی هوشمندتر حرکت می‌کند؛ واقعیتی که حتی ناظران صهیونیستی نیز دیگر قادر به انکار آن نیستند.

.

.......................

پایان پیام