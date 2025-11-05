تقدیم ۲۷۰ شهید توسط دبیرستان امام صادق(ع) قم در کشور بی سابقه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار مهدی کبیریپور در آیین کنگره شهدای ماندگار استان قم که یادبود ۲۷۰ شهید دانشآموز دبیرستان ماندگار امام صادق(ع) قم بوده با قدردانی از برگزارکنندگان این کنگره با محوریت شهید هسته ای دکتر محسن فخری زاده که در این دبیرستان تحصیل کرد اظهار داشت: این کنگره یادآور نقش ماندگار نوجوانان و جوانان در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و باید هر سال با شکوه، ابتکار و برنامهریزی گستردهتر برگزار شود.
وی با بیان اینکه تقدیم ۲۷۰ شهید از سوی یک دبیرستان در کشور کمسابقه و نشانگر تربیت نسلی مؤمن و انقلابی است، افزود: این مجموعه آموزشی از مراکز اثرگذار در شکلگیری تفکر دینی و انقلابی در میان جوانان بوده و امروز نیز مایه افتخار جامعه علمی و فرهنگی قم است.
جانشین فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم یادآور شد که خود از دانشآموختگان همین دبیرستان بوده و حضور در این کنگره مایه افتخار و مباهات است.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، نوجوانان و جوانان با شور و ایمان مثالزدنی برای حضور در جبههها پیشقدم میشدند و در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، سیل مشتاقان خدمت به انقلاب بهگونهای بود که قرارگاه «فتح» برای ساماندهی داوطلبان در قم ایجاد شد.
سردار کبیریپور تصریح کرد: طی تنها ۲۴ ساعت، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه مربوط به این قرارگاه ثبتنام کردند که بالغ بر ۶۵ درصد آنان دانشآموز بودند و این آمار نشان از روحیه ایثار و آمادگی نسل جوان برای دفاع از انقلاب و میهن اسلامی دارد.
وی بیان کرد: این واقعیت، پاسخی روشن به برخی ادعاها درباره فاصله گرفتن نسل جدید از ارزشهای انقلاب است و نشان میدهد جوانان امروز نیز در صحنه دفاع از آرمانهای نظام اسلامی حضوری فعال، آگاهانه و مؤمنانه دارند.
جانشین فرمانده سپاه قم در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار برگزاری چنین برنامههایی افزود: بزرگداشت شهیدان، تنها یک مراسم یادبود نیست بلکه فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و مقاومت است و برگزاری منظم و خلاقانه آن میتواند به انتقال مفاهیم ناب انقلاب به نسلهای آینده کمک کند.
