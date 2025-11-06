به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه این هفته تهران، شانزدهم آبان ماه به امامت حجتالاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در دانشگاه تهران برگزار میشود.
دربهای دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامهها از ساعت ۱۱ خواهد بود.
همچنین به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) آقای محمدجواد پورجمشیدیان به مرثیه سرایی خواهند پرداخت.
در بخش معرفی کتاب منتخب هفته به مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه سلام الله علیها، کتاب «آیات کوثر؛ سخنان حضرت فاطمه (سلام الله علیها)» نوشته محمدجواد مروجی طبسی معرفی خواهد شد. این اثر توسط محمدحسین خوشنویس ترجمه شده و دفتر نشر معارف آن را منتشر نموده است.
کتاب «آیات کوثر» مشتمل بر دویست حدیث از حضرت فاطمه (سلام الله علیها) است. این احادیث شامل روایاتی است که مستقیماً از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) منقول شدهاند و همچنین احادیثی که توسط صحابه، زنان، یا اهلبیت (علیهم السلام) با واسطه یا بیواسطه از ایشان روایت گردیدهاند.
این مُعجم در حقیقت حلقه مفقودهای در میان کتابهایی است که درباره حضرت فاطمه (سلام الله علیها) نوشته شدهاند. با وجود نگارش کتب متعدد درباره زندگی، فضایل و مناقب ایشان، کتابی مستقل که تمامی احادیث ایشان را یکجا جمعآوری کند، وجود نداشته و اگر اثری هم نگاشته شده باشد، بسیار مختصر است.
علاقهمندان میتوانند کتاب «آیات کوثر؛ سخنان حضرت فاطمه(سلام الله علیها)» را با ۳۰ درصد تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در چهارراه مسجد دانشگاه تهران تهیه نمایند.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:
• فرمانداری تهران
• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
• شهرداری تهران
• کمیته امداد امام خمینی(ره)
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه نمازخانه مسجد دانشگاه هر هفته در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز میباشند.
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز به ارائه خدمت به نمازگزاران محترم میپردازند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما