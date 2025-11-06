به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاریخ ۱۴ آبان سال ۱۳۸۰ در افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تاریخ، اجلاسی در شهر بن آلمان برگزار شد و بزرگان افغانستان از اقوام و جریانات مختلف، رئیس جمهور انتقالی برای افغانستان پساطالبان را انتخاب کردند.

پس از انتخاب رئیس جمهور برای این کشور، دوره موسوم به جمهوریت در افغانستان آغاز شد که با روی کار آمدن مجدد طالبان در نیمه مرداد ۱۴۰۰، این دوران ۲۰ ساله به پایان رسید.

دوره جمهوریت برای شیعیان افغانستان فرصت‌ها و چالش‌های فراوانی به همراه داشت؛ از این روی نشستی برای بررسی این فرصتها و چالش‌ها در خبرگزاری ابنا برگزار می‌شود.

این نشست با ارائه حجت الاسلام و المسلمین فیاض اُرزگانی، نماینده شورای علمای شیعه افغانستان در قم و حجت الاسلام و المسلمین ناصری، نماینده دو دوره پارلمان افغانستان روز شنبه ۱۷ آبان در سالن جلسات خبرگزاری ابنا برگزار خواهد شد.