خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: دو آیه در قرآن کریم است که می گوید فرشتگان الهی برای چه کسانی دعا و استغفار می کنند. در یکی از آن ها می فرماید: «فرشتگان و حاملان عرش برای مؤمنان طلب مغفرت می کنند» و در دیگری می فرماید: «ملائکة الله برای اهل زمین استغفار می کنند». در آیه اول می فرماید: «الَّذینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذینَ آمَنُوا» (۱)

در آیه دوم می فرماید: «وَ الْمَلائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ».(۲)



گفته ‌اند: جمع این دو آیه چنین است که هم آنجا که خدا فرمود: فرشتگانِ حاملان عرش، برای مؤمنان طلب مغفرت می کنند و هم آنجا که می فرماید: برای اهل زمین استغفار می کنند مراد، مؤمنان هستند؛ زیرا فرشتگان، غیر مؤمن را نمی ‌بینند، غیر مؤمن تاریک است. هر خانه ‌ای را که فرشته می بیند برای اهل آن خانه طلب مغفرت می کند.

خانه‌ ای که در آن دین حاکم است، روشن است؛ لذا فرشتگان آن را می ‌بینند و برای اهل آن، طلب مغفرت می کنند. کافر چون تاریک است، فرشته او را نمی بیند. خدا هم روز قیامت آنان را نمی ‌نگرد. «وَ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ» (۳) «وَ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ».(۴)



اگر انسان توانست خانه و مرکز کار و محیط زیست خود را این چنین روشن کند، کم کم نیل او به مقام عالی آسان می شود. گرچه در ابتدا سخت است؛ امّا بعدها متوجه می شود که حرفهای باطل کم کم انسان را می ‌رنجاند.

گاهی انسان مسائل عقلی و معارف را با گروهی در میان می ‌گذارد، چهره آنان گرفته می شود؛ چون در ذایقه آنها تلخ است؛ امّا خود او از این کلمات لذت می برد، آنگاه اگر در جمعی بنشیند که همه ‌اش گفتن و شنیدن و خندیدن و خنداندن است، رنج می برد.

حال که انسان می ‌تواند به هر نحو روح خود را تربیت کند، پس چرا او را از راه خوب پرورش ندهد؟ چرا روحش را به کارهای خوب عادت ندهد؟ کسی که به باطن قرآن رسید و آن را خوب تلاوت کرد، فضای منزلش نورانی خواهد شد.

حضرت عزرائیل(سلام‌ الله‌ علیه) شبانه ‌روز پنج بار به هر خانه نگاه می کند، پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: این پنج بار در اوقات پنج گانه نماز است تا ببیند آنها در موقع نماز چه می کنند؟ هر خانه که در آن به نماز، در پنج وقت خود اهمیت داده شود، حضرت عزرائیل شهادتین را تلقین صاحب آن خانه می کند. (۵)



باز در این زمینه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «نَوِّرُوا بُیُوتَکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً کَمَا فَعَلَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی صَلَّوْا فِی الْکَنَائِسِ وَ الْبِیَعِ وَ عَطَّلُوا بُیُوتَهُم» (۶).

خانه ‌هایتان را با خواندن قرآن روشن کنید. اگر عده ‌ای با هم در محلی زندگی می کنند که نه آثار علمی دارند و نه خدمتی به اسلام و مسلمین می کنند، آنجا دیگر خانه نیست؛ بلکه مقبره‌ ای خانوادگی است که عده‌ ای مرده در آنجا هستند.

اگر اثری از این خانه برنخیزد، تبدیل به مقبره خانوادگی می شود. بگذارید از خانه شما نور به جامعه برسد؛ مانند یهودی ها و مسیحی ها نباشید که در خانه عبادت نمی کنند و فقط در کنیسه، آن هم در زمان مشخص؛ بلکه عبادتهای عمومی را در مسجد و عبادت های خصوصی را در منزل انجام دهید. (۷)

پی نوشت: