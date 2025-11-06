پایان عملیات نگهداری ضریح امامین کاظمین(ع) توسط حرم حضرت عباس(ع) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش ساخت شبکهها و درهای حرم مطهر حضرت عباس(ع) به تازگی عملیات تعمیر و نگهداری شبکه ضریح امامین کاظمین(ع) را با موفقیت به پایان رسانده است.
ناظم الغرابی، رئیس این بخش، اعلام کرد که این عملیات بر اساس برنامهای از پیش تعیینشده و با هدف بازگرداندن درخشش حکاکیها و تزئینات ضریح انجام شده است.
وی افزود: فرآیند نگهداری شامل پاکسازی دقیق شبکه ضریح با استفاده از مواد درجه یک بوده که موجب حفظ درخشش اجزای طلایی و نقرهای آن شده است.
الغرابی همچنین به تخصص کارکنان این بخش در اجرای روشهای تمیزکاری سیستماتیک و دقیق اشاره کرد و این مهارتها را از عوامل موفقیتآمیز بودن عملیات دانست.
قدردانی حرم کاظمیه از خدمات حرم حضرت عباس(ع)
در پی اتمام این عملیات، حرم مطهر کاظمیه با صدور پیامی از تلاشهای فداکارانه و پربرکت حرم مطهر حضرت عباس(ع) در خدمترسانی به اماکن مقدس عراق صمیمانه قدردانی کرد.
