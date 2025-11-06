  1. صفحه اصلی
پایان عملیات نگهداری ضریح امامین کاظمین(ع) توسط حرم حضرت عباس(ع) + تصاویر

۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۶
کد مطلب: 1747436
بخش ساخت شبکه‌های حرم حضرت عباس(ع) عملیات تعمیر و نگهداری ضریح امامین کاظمین(ع) را با هدف حفظ درخشش تزئینات و حکاکی‌ها به پایان رساند. این فرآیند با استفاده از مواد درجه‌یک و تخصص کارکنان انجام شد و با قدردانی رسمی حرم کاظمیه همراه بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش ساخت شبکه‌ها و درهای حرم مطهر حضرت عباس(ع) به تازگی عملیات تعمیر و نگهداری شبکه ضریح امامین کاظمین(ع) را با موفقیت به پایان رسانده است.

ناظم الغرابی، رئیس این بخش، اعلام کرد که این عملیات بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده و با هدف بازگرداندن درخشش حکاکی‌ها و تزئینات ضریح انجام شده است.

وی افزود: فرآیند نگهداری شامل پاک‌سازی دقیق شبکه ضریح با استفاده از مواد درجه یک بوده که موجب حفظ درخشش اجزای طلایی و نقره‌ای آن شده است.

الغرابی همچنین به تخصص کارکنان این بخش در اجرای روش‌های تمیزکاری سیستماتیک و دقیق اشاره کرد و این مهارت‌ها را از عوامل موفقیت‌آمیز بودن عملیات دانست.

قدردانی حرم کاظمیه از خدمات حرم حضرت عباس(ع)

در پی اتمام این عملیات، حرم مطهر کاظمیه با صدور پیامی از تلاش‌های فداکارانه و پربرکت حرم مطهر حضرت عباس(ع) در خدمت‌رسانی به اماکن مقدس عراق صمیمانه قدردانی کرد.

