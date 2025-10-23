برج ساعت حرم حضرت عباس(ع)؛ ترکیبی از میراث و زیبایی مدرن + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برج ساعت و مناره در حرم مطهر حضرت عباس(ع)؛ نمادی که گذشته و حال را به هم پیوند می‌دهد.

در بالای باب القبله حرم مطهر حضرت عباس(ع)، برج ساعت داستان‌هایی بیش از یک قرن را روایت می‌کند. این برج در ابتدا در سال ۱۸۹۰ ساخته شد و دوره‌های دشواری را پشت سر گذاشت و آسیب‌های جدی دید – ابتدا در دوران عثمانی و سپس در جریان قیام شعبانیه در سال ۱۹۹۱. پس از سال ۲۰۰۳، تیم‌های فنی حرم، برج را به مشخصات اصلی خود بازسازی کردند و جلوه‌ای زیبایی‌شناختی جدید به آن افزودند که میراث گذشته را با درخشش حال در هم می‌آمیزد. این بازسازی شامل کاشی‌کاری به سبک کربلا و تزئینات طلاکاری شده بود.

این برج دارای چهار ساعت است که در چهار طرف قرار دارند و در زمان‌سنجی برای ساکنان محلی و بازدیدکنندگان نقش ایفا می‌کنند.