به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) اعلام کرد: ضریح جدید حرم پس از سال‌ها تلاش هنرمندان با طرح استاد فرشچیان به‌زودی رونمایی می‌شود.

حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر گفت: ضریح جدید حرم مطهر در مراحل پایانی ساخت است. طراحی نقوش ضریح جدید توسط مرحوم محمود فرشچیان از سال ۱۳۹۲ شروع و پس از اتمام طراحی، کارگاه ساخت آن براساس هنرهای اسلامی ایرانی، در سال ۱۳۹۵ در جوار بارگاه نورانی آن حضرت افتتاح و عملیات قلم‌زنی آغاز شد.

وی در خصوص تاریخچخ ضریح فعلی این آستان افزود: بیش از ۲۰۰ سال از قدمت ضریح فعلی حرم می‌گذرد و در این مدت دو بار مرمت شده که آخرین مرتبه مربوط به سال ۱۳۲۷ است.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) اضافه کرد: ساخت ضریح حضرت سیدالکریم(ع) با نقوش هنرمند نگارگر ایرانی به مراحل پایانی رسیده و در آستانه بهره بردای است. اسکلت ضریح جدید با ورق استیل چهار میلیمتر و روکش چوب ساج به ضخامت ۲.۵ سانتی‌متر و به ابعاد (طول ۳۹۰، عرض ۲۹۰، ارتقاع ۳۶۰ سانتی‌متر) تکمیل شده است.

وی درباره ویژگی طرح مرحوم فرشچیان گفت: از ویژگی‌های این طرح ایجاد غرفه‌ای بزرگ در طول ضریح جدید با پیش‌آمدگی خیلی ظریف است و نمای ضریح در پلان مستطیل شکل از چهار گوشه به هشت گوشه تبدیل شده است.

