پادکست طرز | فریب...

گوسفند اگر شکم از علف آلوده و آفتی پر کند هلاک می‌شود. هرچند آن علف گران‌قیمت باشد. گوسفند وقتی سر به پایین دارد و مشغول چراست، به بالا بی‌توجه است و سرگردان به نظر می‌رسد. در غیاب چوپان، گله متفرق و پراکنده می‌شود و این‌گونه هر بار توی چراگاه چند حیوان گم می‌شوند. امام می‌فرماید: بالای سر این دسته از دنیاپرستان چون چوپانی نیست یا راه بلدی که هدایت‌گرشان باشد، حضور ندارد، آنها گمراه می‌شوند.