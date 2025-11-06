پادکست طرز | فریب...

گوسفند اگر شکم از علف آلوده و آفتی پر کند هلاک میشود. هرچند آن علف گرانقیمت باشد. گوسفند وقتی سر به پایین دارد و مشغول چراست، به بالا بیتوجه است و سرگردان به نظر میرسد. در غیاب چوپان، گله متفرق و پراکنده میشود و اینگونه هر بار توی چراگاه چند حیوان گم میشوند. امام میفرماید: بالای سر این دسته از دنیاپرستان چون چوپانی نیست یا راه بلدی که هدایتگرشان باشد، حضور ندارد، آنها گمراه میشوند.
۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۳
کد مطلب: 1747438
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیستم: فریب.
