به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اطراف ورزشگاه ویلاپارک در بیرمنگام انگلیس ساعاتی مانده به برگزاری مسابقه فوتبال تیم‌های استون‌ویلا و مکابی تل‌آویو در چارچوب لیگ اروپا، شاهد اعتراض گسترده‌ علیه رژیم صهیونیستی است.

حاضران با شعارهای خود اخراج رژیم صهیونیستی از فیفا را خواستار شدند.

پلیس منطقه «وست میدلندز» ورود هواداران تیم مکابی تل‌آویو را به ورزشگاه ممنوع کرده است. این تصمیم پس از اعتراضات شدید و درگیری‌های سال گذشته در مسابقه مکابی تل‌آویو در آمستردام و همچنین وقوع خشونت در دربی داخلی این تیم در تل‌آویو اتخاذ شد.

این تصمیم در نشست ۱۶ اکتبر کمیته مشورتی امنیتی شورای شهر بیرمنگام اتخاذ شد و علت آن نگرانی از بروز تنش و درگیری در جریان مسابقه عنوان شده است.

این تصمیم در حالی گرفته شده که حدود ۳۰ درصد از جمعیت بیرمنگام را مسلمانان تشکیل می‌دهند و در ماه‌های اخیر این شهر شاهد تجمع‌ها و تظاهرات متعدد در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه بوده است.

با این حال، نخست‌وزیر انگلیس استارمر و شماری از سیاستمداران از جمله رهبر حزب محافظه‌کار کل بادنوک این تصمیم شورای شهر را مورد انتقاد قرار داده و آن را «نادرست» توصیف کرده‌اند.

تحلیلگران سیاسی می‌گویند دولت انگلیس با نادیده گرفتن اعتراضات مردمی و اصرار بر حمایت از رژیم صهیونیستی، عملاً در مسیر مشروعیت‌بخشی به خشونت‌های جاری در غزه حرکت می‌کند.

...................

پایان پیام