نیروهای امنیتی عراق درگیر نبرد خیابانی با باندهای مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که خطر جرایم سازمان‌یافته در عراق رو به افزایش است، چندین استان این کشور شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و باندهای قاچاق مواد مخدر بوده‌اند؛ پدیده‌ای که از سطح یک جرم اجتماعی فراتر رفته و به چالشی امنیتی تمام‌عیار تبدیل شده است.

درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و باندهای قاچاق مواد مخدر در عراق به‌ویژه در شهرهای جنوبی این کشور به صحنه‌ای آشنا بدل شده است؛ جایی که این باندها از محله‌های فقیر و مسیرهای مرزی به‌عنوان پایگاه‌های خود استفاده می‌کنند و با تکیه بر درآمدهای کلان و سلاح‌های پیشرفته، توان مقابله با یورش‌های امنیتی را دارند.

روز چهارشنبه، منطقه‌ی الزبیر در استان بصره شاهد درگیری شدید میان نیروهای امنیتی عراق و گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر بود که به زخمی شدن پنج نیروی امنیتی انجامید. منابع محلی می‌گویند شماری از اعضای این باند دستگیر شده‌اند، در حالی که تعدادی دیگر گریخته‌اند.

این حادثه نخستین مورد از این دست نیست؛ چنین درگیری‌هایی به‌طور مکرر در چند استان عراق تکرار شده و تلفات سنگینی در میان نیروهای نظامی، از جمله افسران ارشد، برجای گذاشته است که نشانه‌ای از گسترش نفوذ و سازمان‌یافتگی این شبکه‌ها می‌باشد و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در عراق بیش از پیش به گروه‌های شبه‌نظامی شباهت پیدا کرده‌اند. مقام‌های امنیتی این کشور تأکید دارند که خطر مواد مخدر دیگر صرفاً جنبه‌ی اجتماعی ندارد، بلکه به تهدیدی امنیتی هم‌سنگ با تروریسم تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های رسمی، وزارت کشور عراق از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون، حدود پنج تُن مواد مخدر را در ۳۴ عملیات معدوم کرده و بیش از سه هزار متهم را بازداشت کرده است. محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق پیش‌تر گفته بود که جنگ علیه مواد مخدر کم‌اهمیت‌تر از جنگ علیه تروریسم نیست.

به گفته‌ی کارشناسان سازمان ملل، عراق دیگر تنها مسیر عبور مواد مخدر نیست، بلکه به بازار مصرف فعال نیز بدل شده است. یک افسر وزارت کشور عراق در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید گفت: درگیری‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی گسترش عملیات وزارت کشور برای مقابله با این باندهای خطرناک است. ما امروز با دشمنی متفاوت روبه‌رو هستیم؛ قاچاقچیان دیگر افراد پراکنده نیستند، بلکه سازمان‌هایی مسلح و منسجم هستند که برای منافع خود می‌جنگند.

او افزود: هر عملیات یورش به این گروه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق اطلاعاتی است تا از تلفات انسانی در میان نیروهای ما جلوگیری شود. ما در این نبردها، تلفات زیادی بر باندها وارد کرده‌ایم و مصمم به پاک‌سازی کشور از این تهدید هستیم.

دولت عراق برای مقابله با این گروه‌ها، برنامه‌های میدانی جدیدی تدوین کرده که بر اطلاعات امنیتی، همکاری میان نهادهای مختلف، و کنترل دقیق مرزهای زمینی و دریایی تمرکز دارد. بغداد همچنین همکاری بین‌المللی خود را در این زمینه گسترش داده و با کشورهای همسایه و نهادهای جهانی در تبادل اطلاعات علیه شبکه‌های فراملی قاچاق همکاری می‌کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که مبارزه امنیتی به‌تنهایی کافی نیست و نیاز به راهبردی جامع دارد که ابعاد اجتماعی و اقتصادی را نیز پوشش دهد. مواد مخدر در عراق امروز، تنها یک کالای ممنوع نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در شرایطی که بیکاری، فقر و ضعف خدمات عمومی گسترش یافته، باندهای قاچاق به‌راحتی می‌توانند جوانان بیکار را جذب کرده و از آنان به‌عنوان نیرو یا توزیع‌کننده استفاده کنند.

به گفته‌ی حاتم البهادلی پژوهشگر اجتماعی ، این باندها در شهرهای حاشیه‌ای و محروم عراق نفوذ یافته‌اند و جوانان بیکار را با پول جذب می‌کنند، تا جایی که قربانیان به ابزار جنایت بدل می‌شوند. مقابله با آن‌ها نیازمند همکاری جامعه و نیروهای امنیتی است تا ریشه‌های این پدیده خشکانده شود.

کارشناسان معتقدند افزایش درگیری‌ها بین قاچاقچیان و نیروهای امنیتی نشان از جنگی برای بازگرداندن اقتدار دولت عراق دارد؛ نبردی که نه‌فقط برای اجرای قانون، بلکه برای بازسازی نظم و اقتدار ملی در کشوری است که سال‌ها از ناامنی و فساد رنج برده است. در سال‌های پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی، عراق به یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر تبدیل شده و امروزه با بزرگ‌ترین موج گسترش این پدیده در تاریخ معاصر خود روبه‌رو است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸