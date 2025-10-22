عملیات مشترک امنیتی عراق در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان یک عملیات ویژه و هماهنگ با مقامات سوریه، موفق به کشف ۳۷۰ کیلوگرم مواد مخدر و بازداشت شماری از افراد تحت تعقیب بین‌المللی شده است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «مدیریت کل مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها با همکاری مستقیم اداره مبارزه با مواد مخدر سوریه، یک عملیات ویژه را اجرا کرد که طی آن یکی از واحدهای عملیاتی عراق وارد خاک سوریه شد و با بهره‌گیری از هماهنگی‌های میدانی و اطلاعاتی مشترک، موفق به کشف ۳۷۰ کیلوگرم مواد مخدر شد.»

این بیانیه همچنین افزود: «در جریان این عملیات، چند تن از متهمان تحت تعقیب بین‌المللی که بخشی از شبکه‌های قاچاق فرامرزی بودند نیز بازداشت شدند.»

وزارت کشور عراق تأکید کرد که این عملیات در ادامه مجموعه‌ای از تلاش‌های مشترک بین‌المللی صورت گرفته که با همکاری کشورهای همسایه و در چارچوب هماهنگی‌های امنیتی و اطلاعاتی مستمر برای مقابله با این پدیده خطرناک انجام می‌شود.

