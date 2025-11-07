وقوع انفجاری هنگام نماز جمعه در مسجدی در اندونزی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ‌پلیس اندونزی اعلام کرد که ده‌ها نفر در پی وقوع انفجاری در هنگام نماز جمعه در مسجدی واقع در یک مجموعه آموزشی در جاکارتا، پایتخت این کشور، زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

آسپ اَدی سوهری، رییس پلیس جاکارتا، در یک نشست خبری تلویزیونی گفت که پلیس در حال بررسی علت انفجار در محل حادثه در منطقه «کِلاپا گادینگ» در شمال جاکارتا است.

او افزود که ۵۴ نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند و شدت جراحت‌ها از سطحی تا شدید متغیر است و شامل سوختگی‌ها نیز می‌شود.

