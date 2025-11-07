  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای شرقی

وقوع انفجاری هنگام نماز جمعه در مسجدی در اندونزی

۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۶
کد مطلب: 1747563
وقوع انفجاری هنگام نماز جمعه در مسجدی در اندونزی

ده‌ها نفر در پی وقوع انفجاری در هنگام نماز جمعه در مسجدی در پایتخت اندونزی زخمی شدند. 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ‌پلیس اندونزی اعلام کرد که ده‌ها نفر در پی وقوع انفجاری در هنگام نماز جمعه در مسجدی واقع در یک مجموعه آموزشی در جاکارتا، پایتخت این کشور، زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

آسپ اَدی سوهری، رییس پلیس جاکارتا، در یک نشست خبری تلویزیونی گفت که پلیس در حال بررسی علت انفجار در محل حادثه در منطقه «کِلاپا گادینگ» در شمال جاکارتا است.

او افزود که ۵۴ نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند و شدت جراحت‌ها از سطحی تا شدید متغیر است و شامل سوختگی‌ها نیز می‌شود.
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha