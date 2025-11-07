به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های اندونزی امروز (جمعه) اعلام کردند که انفجارهایی که در مسجدی داخل یک دبیرستان در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی، رخ داد و به زخمی شدن ۵۵ نفر انجامید، احتمالاً نتیجه حمله‌ای عمدی از سوی یک دانش‌آموز بوده است.

به گفته‌ی «لیستیو سیجیت پرابوو» رئیس پلیس ملی اندونزی، مظنون ۱۷ ساله دانش‌آموز دبیرستانی در نزدیکی محل حادثه است و تحقیقات درباره‌ی پیشینه و انگیزه‌های او ادامه دارد.

«صوفمی داسکو احمد»، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان اندونزی پس از بازدید از بیمارستانی در جاکارتا گفت که دانش‌آموز مظنون به شدت مجروح شده و تحت عمل جراحی قرار دارد. اما او جزئیات بیشتری از انگیزه‌ها ارائه نکرد.

«لودیویک فریدریش» معاون رئیس سازمان امنیت اندونزی اعلام کرد دو انفجار در مسجدی رخ داده که در مجتمع مسکونی وابسته به نیروی دریایی این کشور در شمال جاکارتا قرار دارد.

پلیس اندونزی اعلام کرده است که ۵۵ نفر با جراحات و سوختگی‌های سطحی و شدید به بیمارستان منتقل شده‌اند.

شاهدان از وقوع چندین انفجار پیاپی خبر دادند که باعث شکستن پنجره‌ها و برخاستن دود غلیظ شد و ده‌ها نفر را وادار به فرار از مجتمع کرد.

این منطقه یکی از نواحی پرجمعیت شمال جاکارتا است که بسیاری از نظامیان و افسران بازنشسته در آن زندگی می‌کنند.

در حالی که اندونزی پیش‌تر شاهد حملاتی به کلیساها و اهداف غربی بوده است، اما حمله به مسجد در این کشور بی‌سابقه محسوب می‌شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸