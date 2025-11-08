واکنش الازهر به اقدام تروریستی مسجد جاکارتا هنگام نماز جمعه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه الأزهر مصر انفجار یک بمب در مسجدی در جاکارتا، پایتخت اندونزی، را که در جریان نماز جمعه رخ داد و دهها نفر را زخمی کرد، شدیداً محکوم کرد. این حادثه روز جمعه در مسجد واقع در دبیرستان دولتی شماره ۷۲ جاکارتا در منطقه کلپا گادینگ روی داد و ۵۴ نفر در آن آسیب دیدند. مقامات امنیتی در حال بررسی این انفجار به عنوان یک عمل تروریستی محتمل هستند.
در بیانیه الأزهر آمده است که هدف قرار دادن انسانهای بیگناه و دوستدار صلح در مساجد در حین انجام عبادت، یک جرم علیه بشریت و حملهای آشکار به ارزشهای اخلاقی است که برای حفظ جان انسانها و جلوگیری از هرج و مرج ایجاد شدهاند. الأزهر تاکید کرد که این اقدام نشان میدهد عاملان آن از تمام آموزههای دینی و ارزشهای انسانی و اخلاقی تهی هستند.
این مرکز همچنین همبستگی کامل خود با دولت و مردم اندونزی را اعلام و از خداوند متعال خواست تا زخمیها را بهبود بخشد و مردم این کشور و دیگر کشورهای اسلامی را از هرگونه آسیب و بدبختی محافظت کند.
مرکز پایش مقابله با افراطگرایی الأزهر نیز همبستگی خود را با دولت و مردم اندونزی اعلام کرده است. این مرکز تاکید کرد که چنین اقدامات خشونتآمیزی، فارغ از انگیزه یا هویت عاملان، با هیچ یک از آموزههای دینی صلحطلبانه و اصول انسانی سازگار نیست.
گزارشهای اولیه حاکی است که مظنون این حمله یک دانشآموز ۱۷ ساله بوده که هماکنون تحت عمل جراحی است و انگیزه پشت این اقدام همچنان در حال بررسی است. نیروهای امنیتی اندونزی تحقیقات گستردهای را برای کشف علل و شرایط انفجار ادامه میدهند.
