رییس مجلس در نماز جمعه شهر کراچی شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت ایاز صادق رییس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده بود، امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور در مسجد یثرب شهر کراچی در نماز جمعه این شهر شرکت کرد.

سفر رییس مجلس شورای اسلامی به پاکستان در چارچوب دیپلماسی پارلمانی و تقویت نقش‌آفرینی مجلس در حوزه سیاست خارجی انجام می‌پذیرد.

در این سفر آقایان فداحسین مالکی، محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل الله رنجبر رییس قوه مقننه کشورمان را همراهی می کنند.

...............

پایان پیام/ 218

