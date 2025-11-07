سازمان ملل: ۱۰۰ نفر در سوریه از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی ناپدید شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز (جمعه) اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی، حدود ۱۰۰ نفر در سوریه ربوده یا ناپدید شدهاند.
به گفتهی «ثمین الخیطان» سخنگوی این کمیساریا در ژنو با گذشت یازده ماه از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، همچنان گزارشهای نگرانکنندهای از ربایش یا ناپدید شدن دهها نفر در این کشور دریافت میشود.
این نهاد تاکنون دستکم ۹۷ مورد ربایش یا ناپدید شدن را از ژانویه سال جاری ثبت کرده، هرچند تأیید دقیق آمار بهدلیل شرایط امنیتی دشوار است.
به گفتهی سخنگو کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناامنی فزاینده در سوریه – بهویژه پس از خشونتها در منطقه ساحل سوریه و شهر سویداء در جنوب – روند شناسایی و پیگیری مفقودان را دشوارتر کرده است، زیرا بسیاری از شهروندان از ترس، دربارهٔ این موضوع سخن نمیگویند.
الخیطان همچنین فاش کرد که برخی افراد بهدلیل گفتوگو با نمایندگان سازمان ملل تهدید شدهاند.
