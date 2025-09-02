بازگشت ۲۰۰ هزار پناهجوی سوری مقیم لبنان به کشورشان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از مسئولان سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ هزار پناهجوی سوری از ابتدای سال ۲۰۲۵ و پس از سقوط حکومت بشار اسد، از لبنان به سوریه بازگشتهاند.
«کیلی کلمنتس» معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفت: ما درباره حدود ۲۰۰ هزار سوری صحبت میکنیم که بیشتر آنها بهصورت فردی بازگشتهاند. این رقم احتمالاً افزایش خواهد یافت و مقصد اصلی بازگشتکنندگان، استانهای حماه و حمص در مرکز سوریه و حلب در شمال کشور بودهاند.
کلمنتس تأکید کرد که کمیساریا، بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان را تشویق نمیکند و تصمیم به بازگشت، انتخابی شخصی برای هر خانواده است.
او یادآور شد که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نمیتواند تعیین کند که آیا سوریه کشوری امن است یا نه، برخی مناطق امن و آرام هستند، اما مناطقی نیز وجود دارند که امنیت کمتری دارند.
او همچنین اشاره کرد که بیشتر پناهجویان سوری همچنان در لبنان حضور دارند، جایی که نیازها ادامه دارد، هرچند کمکهای بینالمللی کاهش یافته است. بودجه اختصاصیافته به لبنان در حال کاهش است، در حالی که بودجه سوریه افزایش یافته، اما طرح سال ۲۰۲۵ برای سوریه تنها بین یکپنجم تا یکچهارم تأمین مالی شده است.
با این حال، کلمنتس تصریح کرد که بازسازی یا نوسازی گسترده فراتر از توان این سازمان است. کمیساریا طرحی برای حمایت از بازگشتکنندگان تهیه کرده که شامل تعمیرات جزئی مسکن، کمکهای نقدی، تأمین نیازهای فوری و ارائه اقلام امدادی اساسی میشود.
طبق گفته این مقام سازمان ملل، حدود ۸۰ درصد از خانهها در سوریه بهنوعی آسیب دیدهاند و از هر سه خانواده سوری، یک خانواده به حمایت مسکن نیاز دارد.
طرح لبنان برای بازگشت پناهجویان
مقامات لبنانی که اخیراً طرحی برای بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان تدوین کردهاند، تخمین میزنند که این کشور میزبان حدود ۱.۵ میلیون سوری است که بیش از ۷۵۵ هزار نفر از آنها در سازمان ملل ثبت شدهاند.
این طرح شامل ارائه کمک ۱۰۰ دلاری به هر پناهجویی است که مایل به بازگشت باشد، بهعلاوه معافیت از جریمههای اقامت غیرقانونی، مشروط بر اینکه فرد تعهد دهد که بهعنوان پناهجو به لبنان بازنخواهد گشت.
بر اساس گزارش سازمان ملل، از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر گذشته، بیش از دو میلیون پناهجو و آواره داخلی سوری به مناطق خود در سوریه بازگشتهاند. با وجود موج بازگشت، همچنان ۱۳.۵ میلیون سوری در خارج از کشور یا بهصورت آواره در داخل سوریه زندگی میکنند.
