به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ عرفان خداپرست، دبیر بیستودومین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، در نشست خبری که روز شنبه در محل سازمان صدا و سیما برگزار شد، از برگزاری این رویداد معنوی در روزهای ۲۰ تا ۲۲ آبانماه در مشهد مقدس خبر داد.
وی با اشاره به حضور گسترده مداحان، پیرغلامان و خادمان حسینی از سراسر کشور، گفت: در این دوره، حدود ۵۰۰ مهمان از اقصینقاط ایران حضور خواهند داشت که از هر استان ۱۰ نفر شامل سه بانوی مداح و هفت آقا دعوت شدهاند. از تهران نیز حدود ۵۰ مداح و خادم حسینی از هیئتها و مجموعههای مختلف، بهویژه هیئت رزمندگان، در این اجلاس شرکت خواهند کرد.
خداپرست افزود: همچنین، ۱۳ مهمان خارجی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان در این رویداد حضور خواهند داشت. علاوه بر این، طلاب و مهمانان بینالمللی جامعهالمصطفی نیز در برنامههای اجلاس شرکت میکنند.
دبیر اجلاس پیرغلامان در تشریح برنامههای محتوایی این رویداد اظهار داشت: یکی از بخشهای شاخص امسال، افتتاح گذر پیرغلامان در رهباغ حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) است که با حضور پیشکسوتان و خادمان حسینی برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه اجلاس روز سهشنبه برگزار میشود و روز چهارشنبه نیز مطابق سالهای گذشته، برنامههای روضههای خانگی در استان خراسان رضوی برپا خواهد شد. حدود ۱۸ نقطه به نام و یاد حضرت زهرا (س) انتخاب شده است که در آن تکایا، منازل علما و محافل خانگی روضهخوانی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای اجتماعی اجلاس افزود: سال گذشته در کرمان جلسهای در زندان مرکزی آن شهر برگزار شد که بازخورد بسیار مثبتی داشت. امسال نیز مقرر شده است یکی از روضههای خانگی در زندان مشهد برگزار شود و در ادامه، در قالب مسئولیت اجتماعی اجلاس، در صورت امکان زمینه آزادی چند تن از زندانیان فراهم گردد که اقدامی پربرکت و تأثیرگذار خواهد بود.
خداپرست درباره سایر بخشهای برنامه گفت: محفل شعر آیینی با حضور شاعران برجسته ملی و استانی در روز چهارشنبه در مدرسه دودر برگزار میشود. استقبال شاعران در این دوره بسیار گسترده بوده و چهرههای شناختهشدهای از تهران و سایر شهرها در این محفل حضور خواهند داشت.
وی همچنین از برگزاری نشست ویژه بانوان خبر داد و توضیح داد: با توجه به حضور سه مهمان خانم از هر استان، روز چهارشنبه بعدازظهر نشستی اختصاصی برای بانوان در سالن قدس حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد که به سخنرانی و ستایشگری بانوان شاخص اختصاص دارد.
دبیر اجلاس در پایان گفت: مراسم اختتامیه اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی پنجشنبهشب با حضور مهمانان لشکری، کشوری و استانی و با سخنرانی رئیس محترم سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد.
در ادامه جواد رمضاننژاد، رئیس بیستودومین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی یکی از مهمترین گردهماییهای ستایشگران اهلبیت (ع) در کشور است که علاوه بر جنبه مذهبی، از نظر رسانهای نیز جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود: در سالهای گذشته، عنوان خادمان حسینی به نام اجلاس اضافه شد، چراکه هدف ما صرفاً تجلیل از مداحان نبود، بلکه همه فعالان عرصه خدمت به مجالس حسینی، از هیئتداران تا برگزارکنندگان آیینهای مذهبی، در این تکریم سهیم هستند.
رمضاننژاد با بیان اینکه دبیرخانه اجلاس بهصورت مستمر در طول سال فعالیت دارد، گفت: این دبیرخانه در استانهای مختلف با محوریت هیئتهای رزمندگان اسلام، بسیج مداحان، کانون مداحان و مراکز صدا و سیمای استانها فعالیت میکند. پس از بررسی سوابق در هر استان، فهرستی از افراد شایسته معرفی و برای داوری نهایی به هیئت سیاستگذاری اجلاس در تهران ارسال میشود. در نهایت، برگزیدگان در مراسم اختتامیه مورد تجلیل قرار میگیرند.
وی افزود: تجلیل از این بزرگواران حداقل کاری است که در برابر سالها خدمت صادقانه آنان انجام میشود. امیدواریم در دورههای آینده نیز بتوانیم شایستگان بیشتری را مورد تقدیر قرار دهیم.
رئیس اجلاس در تشریح روند انتخاب زمان برگزاری گفت: پیشتر تصمیم داشتیم اجلاس را بین عید غدیر و ماه محرم برگزار کنیم، اما با توجه به همزمانی با جنگ ۱۲ روزه و شرایط کشور، تاریخ برگزاری تغییر یافت. در نهایت بهترین زمان، بین ایام فاطمیه اول و دوم تعیین شد تا خادمان اهلبیت از سراسر کشور بتوانند حضور یابند.
رمضاننژاد همچنین خاطرنشان کرد: از سال گذشته، نشان ویژه پیرغلامی به عنوان یادبود به بزرگوارانی که مورد تجلیل قرار میگیرند، اهدا میشود. این نشان نمادی از پاسداشت اخلاص و خدمت در مسیر اهلبیت (ع) است.
وی با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در برگزاری اجلاس گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعهالمصطفی، وزارت امور خارجه، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد جامعه ایمانی مشهد و مجموعه صدا و سیما از جمله نهادهایی هستند که در اجرای این رویداد مشارکت دارند. اجلاس پیرغلامان در واقع تجمیعی از ظرفیتها و تجربیات تمامی این دستگاهها است.
رمضاننژاد اظهار کرد: هر سال یکی از استانها به عنوان میزبان اجرایی اجلاس انتخاب میشود. امسال استان خراسان رضوی میزبان اصلی برنامه است و مسئولیت اجرایی با اداره کل صدا و سیمای خراسان رضوی و استانداری استان خواهد بود. دبیرخانه مرکزی نیز در تهران وظیفه هماهنگی و سیاستگذاری را بر عهده دارد.
وی با اشاره به شعار امسال اجلاس گفت: در این دوره، شعار "ز کوی رضا(ع) در سپاه حسینیم" به عنوان شعار محوری انتخاب شده است. این شعار با توجه به تقارن برگزاری اجلاس با مناسبتهای مرتبط با دفاع مقدس و رخدادهای سال ۱۴۰۴ طراحی شده است.
رئیس اجلاس در پایان افزود: برنامهریزیها برای میزبانی اجلاس بیستوسوم نیز انجام شده و بر اساس جمعبندیها، سال آینده استان آذربایجان غربی میزبان این رویداد خواهد بود. انشاءالله در دوره بعدی، شهر ارومیه پذیرای پیرغلامان و خادمان حسینی از سراسر کشور خواهد بود.
