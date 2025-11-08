نشست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با آکادمی علوم اجتماعی چین در پکن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴، دکتر مهدی رحیمی، رئیس مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پکن با اعضای آکادمی علوم اجتماعی چین (CASS) دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست با هدف توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی میان نهادهای پژوهشی دو کشور برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های مشترک ایران و چین در حوزه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اندیشه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. دکتر رحیمی با اشاره به پیشینه‌های غنی تمدنی و فرهنگی دو کشور، تأکید کرد: تعریف پروژه‌های مشترک پژوهشی می‌تواند سطح تعاملات علمی ایران و چین را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهد.

محورهای توافق سه‌جانبه

بر اساس توافق اولیه، همکاری‌های سه‌جانبه میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آکادمی علوم اجتماعی چین در محورهای زیر شکل خواهد گرفت:

نگارش و انتشار مقالات علمی مشترک

تولید فصلنامه علمی مشترک

برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی دو و چندجانبه

برنامه‌ریزی بازدیدهای بین‌المللی با محوریت سفارت چین در تهران

در پایان نشست، دو طرف بر پیگیری و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری از طریق سفارت جمهوری خلق چین در تهران تأکید کردند تا زمینه اجرایی‌سازی پروژه‌های مشترک فراهم شود.

........

پایان پیام/