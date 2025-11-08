ویدیوی ابنا | گذری بر زندگی دکتر هادی انصاری، از پزشکی تا تاریخ اسلام

کد مطلب: 1748093

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این ویدیو مختصری از زندگی دکتر هادی انصاری را از زبان ایشان می‌شنویم.دکتر «هادی انصاری» پزشک، محقق و پژوهشگر و از فعالان در عرصه بازسازی عتبات عالیات است. این چهره درخشان پزشکی در عین عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی در عرصه فرهنگ و میراث تشیع فعالیت های زیادی داشته و کتاب های متعددی در زمینه تاریخ مکه مکرمه، تاریخ مدینه منوره و تاریخ عراق را ترجمه و تحقیق کرده است.