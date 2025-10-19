شورای تخصصی حوزوی بر تقویت نقش امامان جماعت و نهادهای حوزوی در محلات تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شورای تخصصی حوزوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر بهره مندی از فرصت اجرای طرح محله محور با مرکزیت مسجد برای انجام کارهای فرهنگی در کشور تاکید شد.

در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مجمع شورای تخصصی حوزوی که شنبه شب در قم برگزار شد مسولان، محققان و اساتید حوزه از اجرای این طرح برای ترویج امور دینی در جامعه به عنوان یک فرصت نام بردند که باید با بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی و علمی حوزه و مشورت با بزرگان حوزوی بر غنای آن افزود.

در این جلسه اعضا پس از استماع گزارش کارشناسی، بسته سیاست های حکمرانی محله محور با مرکزیت مسجد نظرات خود را پیرامون این گزارش بیان کردند.

لزوم افزایش حضور جوانان در مساجد، انجام کارهای علمی و فرهنگی در طرح، نبود راهکار مشخص برای اجرای طرح، عدم امکانات و بودجه مناسب در مساجد و استفاده از توان فرهنگی حوزه به عنوان نکات مهم و قابل توجه برای اجرای بسته سیاست های حکمرانی محله محور عنوان شد.

همچنین در این جلسه گزارش کارشناسی این بسته ارائه شد، مهم ترین موارد ذکر شده در این گزارش می توان به مسئولیت امام جماعت مساجد، نهادهای حوزوی و سازمان تبلیغات ، قرارگاه ملی مسجد، پیش بینی نظام عملیاتی و ارزیابی دستگاه ها مختلف، رویکردها و اقتضائات با توجه به شرایط محلات، تشکیل شورای محله و ارتقای فعالیت های محله محور در مساجد نام برد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸