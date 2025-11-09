عراقچی: ایران آماده هرگونه مساعدت برای رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، طی تماسی تلفنی در خصوص آخرین روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت وگو و تبادل نظر کردند.

عراقچی ضمن تاکید بر اهمیت روابط دیرپا و دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان، بر عزم ایران برای بسط ‌و توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

وی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان، بر ضرورت تداوم گفت وگو بین دو طرف با همکاری کشورهای موثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هر نوع مساعدت جهت نیل به این هدف اعلام کرد.

وزیر امور خارجه پاکستان با تشریح آخرین وضعیت موجود و نتایج مذاکرات میان این کشور و افغانستان متعاقب تحولات اخیر، بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

دو طرف در خصوص تداوم رایزنی‌ها در این خصوص توافق کردند.

.................................

پایان پیام/ 167