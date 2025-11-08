به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی بین‌المللی همایش «ما و غرب» که به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد، فرصتی مغتنم برای واکاوی نگاه عمیق و حکیمانه رهبر معظم انقلاب نسبت به غرب و استراتژی‌های مقابله با نظام سلطه فراهم آورد. در این نشست، مقالات و دیدگاه‌هایی از سوی پژوهشگرانی از کشورهای تاجیکستان، نیجریه، مالی، تونس، افغانستان، پاکستان و ساحل عاج ارائه شد.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی رئیس کمیسیون این نشست، در سخنان افتتاحیه خود به ماهیت گمراه‌کننده اصطلاح «استعمار» اشاره کرد و اظهار داشت که این کلمه در ظاهر به معنای «طلب عمران و آبادانی» است، اما در عمل، غرب آن را به قالب «نابودی و غارت کشورهای شرقی» درآورده است. وی با استناد به آمار رسمی، جنایات تاریخی غرب را یادآور شد و به ۱۵۰ میلیون کشته در هند توسط انگلیس و ۲ میلیون کشته در اندونزی توسط هلند اشاره کرد. وی تأکید کرد که غزه امروز نمونه و جلوه تمدن غرب در آسیا محسوب می‌شود.

انواع سه‌گانه استعمار و خطر «استعمار فرانو»

دکتر رضایی اصفهانی استعمار غرب را در طول تاریخ به سه نوع تقسیم کرد و گفت که نوع سوم آن بسیار خطرناک‌تر است:

۱. استعمار سنتی: با قدرت نظامی و اشغال سرزمین‌ها (همچون ویتنام، عراق و افغانستان). ۲. استعمار نو: از طریق کودتاها و انقلاب‌های رنگین. ۳. استعمار فرانو: خطرناک‌ترین نوع استعمار که از طریق فرهنگ‌سازی و به ویژه تربیت افراد در تخصص‌های علوم انسانی برای در دست گرفتن پست‌های کلیدی کشورها بدون هزینه نظامی، انجام می‌شود.

وی در تبیین راهکار مقابله با این نوع سلطه، بر لزوم تحول در علوم انسانی بر اساس قرآن تأکید ورزید. وی همچنین با قرائت اشعاری از علامه اقبال لاهوری، وی را شاعری بین‌المللی و ضد غرب معرفی کرد که اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب با تفکرات وی هم‌سویی دارد.

بخش ارائه مقالات

در بخش ارائه مقالات، پژوهشگران دیدگاه‌های خود را در پرتو اندیشه رهبر معظم انقلاب تبیین کردند:

میرزام الدین گادویف از تاجیکستان، در مقاله خود با عنوان «واکاوی اصول قرآنی استعمارزدایی»، چهار اصل قرآنی را برای رهایی ساختارهای فرهنگی از سلطه برشمرده که در منظومه فکری رهبر انقلاب تجلی یافته‌اند: اصل نفی سبیل (به حداقل رساندن وابستگی به فناوری و فرهنگ بیگانه)، اصل عزت اسلامی، اصل استکبارستیزی و اصل حاکمیت فرهنگی الهی. وی تأکید کرد که در عصر حاضر، نظام سلطه با ابزارهای نرم‌افزاری و شبکه‌های اجتماعی در پی تضعیف هویت دینی جوامع است.

دکتر محمدحسن زمانی از اعضای هیئت داوران، با تأکید بر اینکه «الکفر ملت واحده» و همه مستکبران یکی هستند، پیشنهاد داد که پژوهشگران همه مسائل علمی و معرفتی را ابتدا از قرآن کریم استخراج کنند. وی با یادآوری دوران قبل از انقلاب، به سابقه مبارزاتی رهبر معظم انقلاب در تبیین آیات استعمارستیزی برای طلاب اشاره کرد. وی پنج اصل برای مقابله با استعمار از منظر قرآن را برشمرد که شامل کرامت کل انسان‌ها، نیکی و قسط نسبت به غیرمسلمانان، مبارزه قطعی با ستمگران، درک خطر جنگ نرم و وجوب جهاد تبیین است.

کشتار زاریا و نسل‌کشی الجزایر، نمادهای دورویی غرب

بررسی مصادیق جنایت‌های غرب و نقد حقوق بشر غربی بخش مهمی از این نشست بود:

دکتر محمدبلو عبدالقادر از نیجریه، در ارائه خود با موضوع «کشتار زاریا و سکوت جهانی»، واقعه تلخ کشتار صدها نفر از مسلمانان در زاریا توسط نیروی نظامی نیجریه در سال ۲۰۱۵ را بررسی کرد. وی این سکوت جهانی، به ویژه از سوی دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی، را نمادی از تبعیض و دوگانگی معیارها (Double Standard) در نظام حقوق بشر غربی دانست که پاسخ‌های آن اغلب بر اساس منافع ژئوپلیتیک تنظیم می‌شوند تا اصول اخلاقی.

دکتر سید زهیر المسیلینی از تونس، در مقاله خود با مقایسه سلطه اروپایی و آمریکایی، نتیجه گرفت که این دو جریان سلطه‌گر با وجود تفاوت در ابزار (اروپایی: اشغال خشن نظامی؛ آمریکایی: نفوذ نرم فرهنگی و تحریم)، دارای «جوهری واحد» هستند که هدف آن سلب استقلال ملت‌هاست. وی هشدار داد که سلطه آمریکا به دلیل پیچیدگی روش‌های نفوذ فرهنگی و رسانه‌ای، خطرناک‌تر است.

دکتر زمانی در تکمیل بحث، به سابقه جنایات تاریخی فرانسه در الجزایر اشاره کرد و گفت: در طول ۱۳۲ سال استعمار، فرانسه نزدیک ۵ میلیون نفر الجزایری را کشته و ۱۷ آزمایش اتمی انجام داده است. وی افزود که ۱۸ هزار جمجمه بریده شده از مسلمانان الجزایر امروز در موزه پاریس نگهداری می‌شود و سردمداران فرانسه این را مایه افتخار و اقتدار خود می‌دانند. وی جنایات صهیونیسم را نیز وحشیانه‌ترین نوع ظلم توصیف کرد.

راهبرد «مقاومت فعال» و «اقتدار ملی» در برابر توطئه‌های آمریکا

مقالات ارائه‌شده در این نشست، توطئه‌های آمریکا علیه جهان اسلام و راهبردهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مواجهه با آن را تشریح کردند:

دکتر دریسا دیاموته از مالی، توطئه‌های آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران را تبیین کرد و تأکید نمود که اقدامات خصمانه آمریکا ریشه در تربیت استعماری ساختار سیاسی آن دارد و این امر به سیاست یک حزب محدود نیست. وی راهکار مقابله را در بصیرت‌افزایی، وحدت اسلامی و عمل به تعالیم قرآن برای کسب عزت دانست.

دکتر علی آقا صفری از افغانستان، در مقاله خود با عنوان «ساختارشکنی قدرت استکباری و بازآفرینی اقتدار ملی»، بر این تأکید کرد که در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، مقاومت و پایداری نه یک امر تاکتیکی و مقطعی، بلکه یک «سبک زندگی» برای همه جوامع اسلامی است. وی گفت که ساختارشکنی استکبار، یک تکلیف دینی و الزام عقلی است و بازآفرینی اقتدار، گذار از انفعال به ابتکار در شش حوزه حیاتی است.

دکتر سید توقیر عباس کاظمی از پاکستان، با اشاره به نفوذ آمریکا در ساختارهای سیاسی و آموزشی پاکستان، استفاده ابزاری غرب از نهادهای بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول) برای ایجاد وابستگی و تحمیل تحریم‌ها را بررسی کرد. وی راهکارهای مقابله را در تقویت بصیرت، خوداتکایی علمی و فناوری، و اجرای «اقتصاد مقاومتی» بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست.

تبیین رسالت بین‌المللی حوزه‌های علمیه در مقابله با غرب

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسینی کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه، ضمن خوشامدگویی، رسالت‌های بین‌المللی حوزه در نسبت با غرب را از منظر منشور «حوزه پیشرو و سرآمد» تشریح کرد. وی بیان داشت که رهبر معظم انقلاب در این منشور، پنج عنصر هویت‌ساز برای حوزه‌های علمیه تعریف کرده‌اند که دو عنصر آن مستقیماً در تعامل با غرب تعریف می‌شوند: «خط مقدم مبارزه با استعمار و استکبار» و «تمدن‌ساز بودن». وی افزود که حوزه باید به سمت مرجعیت علمی در عرصه غرب حرکت کند و غرب را هم خوب بشناسد و هم نقادی علمی کند.

دکتر رضایی اصفهانی در بخش جمع‌بندی نهایی، اهداف استعمار را در «غارت منابع طبیعی»، «گسترش سرزمینی» و «فساد اخلاقی و جنسی» خلاصه کرد و راهکار اصلی مقابله را در «جهاد تبیین نسبت به سوابق استعمار» و مبارزه با حاکمان تابع استعمار دانست. وی با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد که پیروزی نهایی با مسلمانان و راه خداست و این جنایات غربی‌ها ادامه خواهد داشت، زیرا ماهیت آنان همین است: «لَن تَرْضَی عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم».

