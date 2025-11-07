به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان امروز (جمعه) از شکست مذاکرات صلح با حکومت طالبان که دیروز در استانبول از سر گرفته شده بود، خبر داد. این گفت‌وگوها با هدف جلوگیری از از سرگیری دوباره درگیری‌های مرزی میان دو افغانستان و پاکستان برگزار شده بود.

آصف در گفت‌وگو با شبکه‌ی «جیو نیوز» اظهار داشت: با وجود شکست مذاکرات، آتش‌بس همچنان برقرار خواهد ماند، مادامی که از خاک افغانستان حمله‌ای صورت نگیرد.

دولت پاکستان و حکومت طالبان از روز پنجشنبه مذاکرات تازه‌ای را در استانبول آغاز کردند تا تنش‌های مرزی فزاینده را مهار کنند؛ تنش‌هایی که پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱ میلادی به شدیدترین سطح خود رسیده است.

هدف این دیدار، جلوگیری از تکرار درگیری‌هایی بود که ماه گذشته رخ داد و به کشته شدن ده‌ها نفر از دو طرف انجامید.

گفتنی است، دور قبلی گفت‌وگوها که هفته گذشته در استانبول برگزار شده بود نیز بدون دستیابی به توافق آتش‌بس بلندمدت پایان یافت، چرا که دولت پاکستان و حکومت طالبان درباره فعالیت گروه‌های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان به توافق نرسیدند.

