رابطه ایران و افغانستان دارای عمق و پیوندی ویژه و خانوادگی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن عرض تسلیت به مناسبت جانباختگان زلزله شرق افغانستان، ابراز امیدواری کرد که خداوند به برگزارکنندگان این مجلس و خادمان مکتب اهل بیت توفیق دهد تا بتوانند در خدمت جامعه افغانستان باشند.
وی نوع روابط ایران با دیگر کشورها را توضیح داد و گفت: ما با برخی کشورها به دلیل روابط انسانی، با برخی دیگر به لحاظ تمدنی یا دینی و با برخی به دلیل همسایگی و خویشاوندی ارتباط داریم. اما نوع ارتباطی که میان ما و برادران و خواهران افغانستانی وجود دارد، متفاوت و عمیق است؛ ما از یک فرهنگ، دین و حتی زبان مشترک بهرهمندیم و این رابطه مانند ارتباط خانوادگی است.
ایمانیپور با بیان اینکه دشمنان تلاش میکنند با ایجاد فاصله و تفرقه، این همبستگی را مخدوش کنند، افزود: یک روز ایرانهراسی در افغانستان و روز دیگر افغانستانهراسی در ایران مطرح میشود. اما ما نباید فراموش کنیم که از یک خانواده هستیم و امروز در غم درگذشتگان این ضایعه زلزله عزاداریم و آنها را تکریم میکنیم.
وی همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا را گرامی داشت و گفت: این روزها، نمونه بارزی از همبستگی کشورهای اسلامی و قدرت امت اسلامی برای مقابله با دشمنان است. امروز که روز ملی مبارزه با استکبار است، نشان داده شده که اگر امت اسلامی دست در دست هم بدهند، میتوان استکبار را به زانو درآورد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان سخنانش، از همه شرکتکنندگان، خادمان بنیاد دیپلماسی قرآنی و استادان قرآنی که این مراسم را برگزار کردند، قدردانی کرد و یاد و خاطره جانباختگان زلزله و شهدای دفاع مقدس را گرامی داشت.
حجتالاسلام والمسلمین جواد نیکبین، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران نیز در این مراسم بر نقش قرآن بهعنوان نقشه راه زندگی تأکید کرد.
وی گفت: قرآن نقشه راه انسان است؛ انسانهایی که با نقشه راه حرکت میکنند، گم نمیشوند، هدف خود را فراموش نمیکنند و با برنامه و نظم حرکت میکنند. همانطور که قالیبافان قالی را با نقشه دقیق میبافند، ما نیز باید زندگیمان را با نقشه قرآن مدیریت کنیم.
نیکبین با ذکر داستانی، اهمیت داشتن نقشه و راهنمایی برای حرکت در زندگی را توضیح داد و افزود: افرادی که با نقشه حرکت میکنند، در مسیر خود سردرگم نمیشوند و کارنامهای قابل قبول و درخشان خواهند داشت. مردم افغانستان نیز با حضور فعال خود در ایران و مبارزه با استکبار، کارنامهای ارزشمند در تمدن اسلامی ارائه کردهاند و افتخار نه تنها ایران، بلکه جهان اسلام هستند.
عضو مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت علم و دانش، گفت: با علم و دانش و تمسک به قرآن و اهلبیت، مسیر روشنتری پیش روی ماست و امت اسلامی با اتحاد و همبستگی میتواند از خطرات و تفرقه دشمنان مصون بماند. برای انسانهای عاشق قرآن، مرزها اهمیتی ندارد؛ خدمت و محبت به دیگران، فراتر از مرزهای جغرافیایی است.
مراسم گرامیداشت جانباختگان زمینلرزه اخیر در شرق افغانستان، که بیش از سه هزار کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت، با حضور اقشار مختلف جامعه مهاجرین و مسئولان ایرانی از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد. استاد حامد شاکرنژاد، قاری ممتاز بین المللی، سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران و رییس بنیاد دیپلماسی قرآنی، در این مراسم بر اهمیت همدلی میان ملتها و نقش هدایتگر معارف قرآن در ایجاد اتحاد و همکاریهای بینالمللی تاکید کرد.
این مراسم با حضور اقشار مختلف جامعه مهاجرین در تهران، از جمله علمای شیعه و سنی، قاریان، هیاتهای مذهبی، ورزشکاران و دیگر اقشار فرهنگی و اجتماعی و همچنین نمایندگان سفارت افغانستان برگزار شد. جمعی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم حضور داشتند؛ از جمله آیت الله حسینی خراسانی، فقیه شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری، حجتالاسلام مهدی ایمانیپور، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حجت الاسلام جواد نیکبین، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران.
..............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما