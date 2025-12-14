  1. صفحه اصلی
نماینده پاکستان: تهدیدهای تروریستی از افغانستان چالش اصلی امنیت منطقه است

۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۴
کد مطلب: 1760735
نماینده کشور پاکستان در امور کشور افغانستان با اشاره به نشست تهران، تداوم فعالیت گروه‌های تروریستی در کشور افغانستان را بزرگ‌ترین چالش امنیتی منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد صادق، نماینده ویژه کشور پاکستان در امور کشور افغانستان، با اشاره به حضور خود در نشست منطقه‌ای تهران اعلام کرد که تداوم تهدیدهای تروریستی از خاک کشور افغانستان، اصلی‌ترین چالش امنیتی کشورهای منطقه به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد که اعتماد همسایگان کشور افغانستان برای تعامل سازنده، تنها در صورتی شکل می‌گیرد که این کشور به‌طور کامل از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی پاک‌سازی شود.

نماینده ویژه کشور پاکستان افزود که امنیت پایدار در کشور افغانستان نه‌تنها برای این کشور، بلکه برای کل منطقه اهمیت دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند روند همکاری‌های منطقه‌ای را با مانع مواجه کند.

