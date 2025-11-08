افتتاح مسجد شیعیان در شهرستان گِرِشک افغانستان + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجدی مزین به عنوان «خاتم النبیین (ص)» صبح امروز (شنبه ۱۷ آبان) در شهرستان گرشک استان هلمند برای عبادت مؤمنین به بهرهبرداری رسید.
این مسجد با حضور حجتالاسلاموالمسلمین سید علی اکبر حسینی، امام جمعه گرشک، هیئت رئیسه شورای قومی اهل تشیع شهرستان گرشک، مسئولین و اعضای هیئت امنا و بخش فرهنگی مسجد جامع محمدی و بعضی از بزرگان شیعه این شهرستان افتتاح شد.
مسجد خاتم النبیین(ص) با کمک و همکاری مردم، خیرین داخلی و برخی از خیرین شیعه خارج از کشور افغانستان ساخته است.
شهرستان گرشک یکی از شهرستانهای جنوب افغانستان است که شیعیان آن با وجود جمعیت اقلیت نسبت به اهلسنت، فعالیتهای مذهبی و اجتماعی خوبی دارند و الگوی همزیستی شیعه و سنی محسوب میشوند.
