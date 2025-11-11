زخمی شدن ۱۴ نظامی در پی انفجار بمب در پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمتر از یک روز از حمله تروریستی به دانشکده افسری در شمال غرب پاکستان، انفجار بمب در ایالت خیبرپختونخوا کاروان نیروهای ارتش را هدف قرار داد که طی آن ۱۴ نظامی زخمی شدند.

انفجار بمب امروز در منطقه درابان واقع در شهرستان دیره اسماعیل خان به وقوع پیوست که گروهی از نیروهای ارتش را هدف قرار داد.

در این حادثه دست کم ۱۴ نظامی زخمی و وضعیت ۳ نفر از آنان بحرانی اعلام شده است. گفته می شود احتمال تلفات انسانی درپی این انفجار وجود دارد.

این درحالی است که شامگاه روز دانشکده افسری وانا واقع در وزیرستان جنوبی پاکستان هدف تیراندازی و حمله انتحاری گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان قرار گرفت.

ارتش پاکستان گفت که نیروهای امنیتی موفق به خنثی کردن این حمله شده و دو مهاجم نیز طی درگیری با نیروهای امنیتی ‌کشته شدند.

