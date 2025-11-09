به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ همایش ملی «ارزش‌های بین ادیان» ویژه جوانان با حضور مسئولان دولتی، فعالان اجتماعی، علمای دینی محلی و دانشجویان در پایتخت جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا، در یکی از واحدهای فدرال کشور روسیه، برگزار شد.

میشاییل گریازنوف، مدیر بنیاد حمایت از فرهنگ، علوم و آموزش اسلامی جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا، در سخنرانی افتتاحیه بر احترام به تنوع ادیان به‌عنوان ارزش‌های مشترک در میان اقشار مختلف تأکید کرد و گفت: تقویت صلح و همدلی بین‌مللی و بین‌مذهبی پایه توسعه پایدار جامعه و کشور است.

این همایش که پیش از این نیز در ولادی‌قفقاز، پایتخت اوستیای شمالی-آلانیا برگزار شده، با توجه به ترکیب چندملیتی و چندمذهبی جمعیت منطقه شمال قفقاز، نقش عملی مهمی در ترویج گفت‌وگوی میان ادیان و حفظ ثبات اجتماعی دارد. پیام اصلی آن بر «وحدت از طریق احترام به تفاوت‌ها» استوار است و بازتاب‌دهنده رویکرد معاصر روسیه در سیاست‌های ملی و اجتماعی است.

خبرگزاری محلی نوشت در این مسیر، نقش فعال جامعه مسلمانان منطقه به‌عنوان یکی از ارکان تقویت صلح و همدلی ملی برجسته است. این همایش توسط اداره روحانیت جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا و با حمایت بنیاد حمایت از فرهنگ، علوم و آموزش اسلامی منطقه برگزار شد و نمونه‌ای از اهتمام نهادهای دینی و مدنی به توسعه گفت‌وگوی میان‌مذهبی و ترویج همبستگی در جامعه است.

...........

پایان پیام