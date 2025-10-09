به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلیم‌سولتانوف که پیشتر در منطقۀ جنگی کورسک، غرب روسیه، در یکی از نمازخانه‌ها امام‌جماعت بود و در آنجا طی حملات اکراین، مجروح شده بود و از این حیث، جایگاه و احترام ویژه‌ای بین جامعۀ محلی کسب کرده بود، به‌عنوان امام جماعت جدید در یکی از مساجد مهم جمهوری خودمختار داغستان منصوب شد.

خبرگزاری محلی داغستان، با حمایت از این انتصاب و مهم ارزیابی کردن آن، گفت: چنین اقدامی با استقبال گسترده جامعه مسلمانان داغستان مواجه شده و مقامات محلی نیز آن را گامی مهم در تقویت ارزش‌های اسلامی، ترویج گفت‌وگوی بین‌ادیان و حمایت از همبستگی اجتماعی دانسته‌اند.

