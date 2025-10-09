  1. صفحه اصلی
امام‌جماعت محبوب منطقۀ جنگی کورسک روسیه سمت جدید پیدا کرد

۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۵
کد خبر: 1736913
امام جماعت سابق منطقۀ جنگی کورسک، غرب روسیه، که با حضور در محل نبرد مجروح شده بود به‌عنوان امام جماعت یکی از مساجد مهم داغستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلیم‌سولتانوف که پیشتر در منطقۀ جنگی کورسک، غرب روسیه، در یکی از نمازخانه‌ها امام‌جماعت بود و در آنجا طی حملات اکراین، مجروح شده بود و از این حیث، جایگاه و احترام ویژه‌ای بین جامعۀ محلی کسب کرده بود، به‌عنوان امام جماعت جدید در یکی از مساجد مهم جمهوری خودمختار داغستان منصوب شد.

خبرگزاری محلی داغستان، با حمایت از این انتصاب و مهم ارزیابی کردن آن، گفت: چنین اقدامی با استقبال گسترده جامعه مسلمانان داغستان مواجه شده و مقامات محلی نیز آن را گامی مهم در تقویت ارزش‌های اسلامی، ترویج گفت‌وگوی بین‌ادیان و حمایت از همبستگی اجتماعی دانسته‌اند.

