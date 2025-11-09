به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان اعلام کرد که ۵ قطعه مواد منفجرناشده در استان فراه کشف و خنثی شد.
دفتر مطبوعاتی این اداره اعلام کرد که ریاست آمادگی مبارزه با حوادث این استان با همکاری تیم فنی مینروبی مؤسسه DRC موفق به کشف و خنثیسازی این پنج قطعه مواد منفجره بهجامانده از جنگهای گذشته شدند.
این مواد شامل دو گلوله راکت ۱۰۷ میلیمتری، دو گلوله توپ ۱۰۵ میلیمتری و یک گلوله هاوان ۸۲ میلیمتری بود که در منطقه شهرستان پشتکوه شناسایی و بهصورت ایمن نابود شد.
رئیس آمادگی مبارزه با حوادث فراه با قدردانی از همکاری مردم محلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواد مشکوک، از دستزدن به آنها خودداری کرده و فوراً موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند.
استان فراه در غرب افغانستان، یکی از استانهای مرزی این کشور است که چندین کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد.
