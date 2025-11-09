به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان اعلام کرد که ۵ قطعه مواد منفجرناشده در استان فراه کشف و خنثی شد.

دفتر مطبوعاتی این اداره اعلام کرد که ریاست آمادگی مبارزه با حوادث این استان با همکاری تیم فنی مین‌روبی مؤسسه DRC موفق به کشف و خنثی‌سازی این پنج قطعه مواد منفجره به‌جامانده از جنگ‌های گذشته شدند.

این مواد شامل دو گلوله راکت ۱۰۷ میلی‌متری، دو گلوله توپ ۱۰۵ میلی‌متری و یک گلوله هاوان ۸۲ میلی‌متری بود که در منطقه شهرستان پشت‌کوه شناسایی و به‌صورت ایمن نابود شد.

رئیس آمادگی مبارزه با حوادث فراه با قدردانی از همکاری مردم محلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواد مشکوک، از دست‌زدن به آن‌ها خودداری کرده و فوراً موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند.

استان فراه در غرب افغانستان، یکی از استان‌های مرزی این کشور است که چندین کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد.

...........

پایان پیام/