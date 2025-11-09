فرهنگ ایثار و فداکاری ریشه اقتدار نیروی هوافضای سپاه است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین نادری، مسئول روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه، در نشست خبری، ضمن تشریح برنامه‌های "هفته هوافضای سپاه"، تأکید کرد: ریشه اصلی تولید قدرت و افتخارآفرینی‌های این نیرو، فرهنگ ایثار و فداکاری است که از شهدای بزرگی همچون طهرانی مقدم، حاج قاسم سلیمانی و احمد کاظمی به یادگار مانده است.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت سردار شهید حاج حسن طهرانی مقدم، گفت: ما چند سالی است که در نیروی هوافضای سپاه، بر اساس نظر فرماندهی، هفته‌ای را به مناسبت ایام شهادت شهید طهرانی مقدم به عنوان هفته اقتدار موشکی و بزرگداشت این شهید والامقام نام‌گذاری کرده‌ایم.

مسئول روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه «هدف از برگزاری سلسله برنامه‌های این هفته، معرفی شخصیت‌های برجسته، دستاوردها و توانمندی‌های نیروی هوافضا به مردم عزیز کشورمان است، اظهار کرد: این برنامه‌ها در طول یک هفته و همزمان با سالروز شهادت شهید طهرانی مقدم اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه شهدای اخیر در این بزرگداشت، افزود: امسال اولین سالی است که ما این هفته را بدون حضور ظاهری سردارانی همچون شهید حاجی زاده، محمود باقری و سایر شهدای اقتدار هوافضا که در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسیدند برگزار می‌کنیم و یاد و خاطره همه این عزیزان و پنج فرمانده شهیدی که در کنار شهید طهرانی مقدم به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم.

حجت الاسلام والمسلمین نادری با بیان اینکه ریشه تولید قدرت در نیروی هوافضا، فرهنگ ایثار و فداکاری است، خاطرنشان کرد: اگر امروز ما از افتخارآفرینی‌ها و دستاوردهای نیروی هوافضا صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که ریشه این تولید قدرت را باید در فرهنگ جانفشانی و فداکاری جستجو کنیم که شهدای عزیز ما از فرماندهان شهیدشان به یادگار گرفته‌اند.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر این نیرو، تصریح کرد: کار بزرگی که شهدای عزیز در جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام دادند، آنچنان بود که دنیا به احترام توانمندی و قدرت ایران ایستاد. این توانمندی چیزی نبود جز محصول تفکر بلند شخصیت‌های بزرگی همچون شهید طهرانی مقدم، شهید امیرعلی حاجی‌زاده و شهید محمود باقری.

مسئول روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه افزود: دشمن تصور می‌کرد با شهادت این فرماندهان، مسیر رشد و بالندگی متوقف می‌شود، اما این جنگ اخیر نشان داد که این مسیر با قدرت ادامه دارد و این عزیزان به عنوان سربازان وطن و ولایت، برای سربلندی ایران اسلامی ایستاده‌اند.

وی با اشاره به وصیت شهید طهرانی مقدم، گفت: ایشان همیشه می‌فرمودند ما باید برای رساندن کشور به یک نقطه پایدار و همه‌جانبه، همه وجود و توان خود را به کار بگیریم. این نسخه تولید قدرت نباید فقط در حوزه نظامی بماند، بلکه باید در همه بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری پیدا کند تا به امنیت و آرامش پایدار برسیم.

حجت الاسلام والمسلمین نادری با اشاره به آغاز رسمی برنامه‌ها از روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه، گفت: برنامه‌های این هفته با غبارروبی مزار مطهر شهدای گرانقدر در سراسر کشور آغاز شد و در ادامه، در روز جمعه مراسم دعای پرفیض ندبه در جوار ستاد نیروی هوافضا در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) برگزار گردید که به صورت زنده از رسانه ملی نیز پخش شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های اصلی در روزهای آینده برگزار خواهد شد، اظهار کرد: ان‌شاءالله روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه از ساعت ۱۹، برنامه شب خاطره با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

مسئول روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه افزود: روز چهارشنبه ۲۱ آبان که سالروز شهادت شهید طهرانی مقدم و روز نیروی هوافضای سپاه است، یک برنامه ویژه با حضور خانواده‌های معظم شهدا در محل شهادت این عزیزان برگزار خواهیم کرد.

وی با اظهار به اینکه مراسم اصلی یادواره شهدا روز پنجشنبه برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح، مراسم یادواره شهدای نیروی هوافضا و گرامیداشت چهل‌وچهارمین سالگرد شهادت شهید آبشناسان، در مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در جوار ستاد نیرو برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین نادری با تاکید بر فرصت بازدید عمومی از دستاوردهای نیروی هوافضا، گفت: از تاریخ ۱۷ آبان تا ۲۳ آبان، پارک ملی هوافضا در ساعات بعد از ظهر آماده میزبانی از عموم بازدیدکنندگان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان است تا از نزدیک با توانمندی‌ها و دستاوردهای نیروی هوافضا آشنا شوند.

وی در ادامه به رونمایی از آثار فرهنگی جدید اشاره کرد و افزود: در طول این ایام، از یک قطعه موسیقی ارکسترال با نام "اقتدار" و همچنین یک قطعه موسیقی دیگر با نام "رفیق" که توسط آقای اباذر روحی اجرا شده است، رونمایی خواهد شد.

مسئول روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم مورد تاکید شهید حاجی‌زاده، مسئله مردم‌یاری است، اظهار کرد: مستندی با نام "سیبستان" که به بخشی از فعالیت‌های مردم‌یاری نیروی هوافضا در قالب گروه‌های جهادی در مناطق محروم مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی می‌پردازد، از شبکه‌های رسانه ملی پخش خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده در حوزه سینما، خاطرنشان کرد: چندین پیشنهاد برای ساخت سریال و فیلم سینمایی از شهدای بزرگوار دریافت کرده‌ایم که یک فیلم‌نامه هم‌اکنون در دستور کار ما برای بررسی و تولید قرار دارد و یک فیلم سینمایی دیگر نیز با یکی از مجموعه‌های هنری در حال آماده‌سازی است.



