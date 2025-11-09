  1. صفحه اصلی
پادکست طرز | پندها، بخش نخست؛ تلخِ شیرین...

۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
منبع: ابنا
خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و دوم: پندها (۱).

دریافت 9 MB

ناامید که نباید شد، اما به هر حال ناامیدی نیز بخشی از زندگی است. خصوصا زندگی در روزگار مدرن ما اضطراب و تشویش گویی جزئی از اجزای شهر شده است. حتا از ناامیدی می‌توان آموخت: همیشه هم نباید بیهوده به در کوفت و از همه کمک خواست!

