پادکست طرز | پندها، بخش نخست؛ تلخِ شیرین...

ناامید که نباید شد، اما به هر حال ناامیدی نیز بخشی از زندگی است. خصوصا زندگی در روزگار مدرن ما اضطراب و تشویش گویی جزئی از اجزای شهر شده است. حتا از ناامیدی می‌توان آموخت: همیشه هم نباید بیهوده به در کوفت و از همه کمک خواست!