پادکست طرز | پندها، بخش نخست؛ تلخِ شیرین...

ناامید که نباید شد، اما به هر حال ناامیدی نیز بخشی از زندگی است. خصوصا زندگی در روزگار مدرن ما اضطراب و تشویش گویی جزئی از اجزای شهر شده است. حتا از ناامیدی میتوان آموخت: همیشه هم نباید بیهوده به در کوفت و از همه کمک خواست!
۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
کد مطلب: 1748582
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و دوم: پندها (۱).
