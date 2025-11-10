به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) – ابنا - از مشهد مقدس، در آستانه برگزاری اجلاس بینالمللی پیرغلامان و ذاکران اهلبیت(ع) در مشهد از پوستر این رویداد با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی رونمایی شد.
در این آیین آیتالله سیداحمد علمالهدی با تاکید بر اینکه همه باید برای برگزار شدن باشکوه این اجلاس تلاش کنند، گفت: مشهد با وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) و آستان قدس رضوی میتواند میزبان شایستهای برای این اجلاس باشد.
نماینده رهبر انقلاب در خراسان رضوی افزود: این اجلاس بینالمللی، فرصتی است تا از پیرغلامان به خاطر سالها خدمت در مسیر شعائر اسلامی و اهلبیت(ع) به ویژه امام حسین(ع) بطور شایسته تجلیل کرد.
مدیر کل صدا و سیما خراسان رضوی هم در این برنامه با اشاره به برگزاری محفل شعر آئینی با حضور شاعران برجسته ملی و استانی، افزود: موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه در ساختار محتوای اجلاس امسال، جایگاه ویژهای دارد و بر اساس همین محور، بخشهایی از برنامههای فرهنگی و رسانهای نیز طراحی شده است.
وی اظهار داشت: قرار است افتتاحیه این اجلاس سه شنبه، ۲۰ آبان و اختتامیه آن هم ۲۲ آبان با حضور رئیس رسانه ملی برگزار شود.
جواد کیانی، رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد نیز در این مراسم با اشاره به پشتیبانی کامل شهرداری مشهد در برگزاری این اجلاس، گفت: در کنار دیگر دستگاههای متولی، همه برنامه ریزیها برای هرچه بهتر برگزار شدن این اجلاس انجام شده است.
بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با شعار «زِکوی رضا(ع) در سپاه حسینم» از ۲۰ تا ۲۲ آبان در مشهد مقدس برگزار میشود.
در این رابطه دبیر بیستودومین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی و ذاکران و ستایشگران اهلبیت(ع) اعلام کرده است: در این دوره، حدود ۵۰۰ میهمان از سراسر ایران حضور خواهند داشت که از هر استان ۱۰ نفر شامل هفت آقا و سه بانوی مداح دعوت شدهاند.
خداپرست گفته است: همچنین، ۱۳ مهمان خارجی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان در این رویداد حضور خواهند داشت. علاوه بر این، طلاب و مهمانان بینالمللی جامعهالمصطفی نیز در برنامههای اجلاس شرکت میکنند.
دبیر اجلاس پیرغلامان در تشریح برنامههای محتوایی این رویداد اظهار داشته است: یکی از بخشهای شاخص امسال، افتتاح گذر پیرغلامان در رهباغ حضرت زهرا (س) است که با حضور پیشکسوتان و خادمان حسینی برگزار خواهد شد.
خداپرست گفت: محفل شعر آیینی با حضور شاعران برجسته ملی و استانی در روز چهارشنبه در مدرسه تاریخی دودرب در داخل حرم مطهر رضوی برگزار میشود. وی افزود: با توجه به حضور سه مهمان خانم از هر استان، روز چهارشنبه بعدازظهر نشستی اختصاصی برای بانوان در سالن قدس حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد که به سخنرانی و ستایشگری بانوان شاخص اختصاص دارد.
