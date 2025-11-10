زغلول راغب النجار، اندیشمند شهیر قرآنی درگذشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زغلول النجار اندیشمند و واعظ مشهور مصری و یکی از چهره‌های برجسته در حوزه اعجاز علمی قرآن روز گذشته ـ یکشنبه، ۹ نوامبر (۱۸ آبان) ـ درگذشت.

طبق اعلام الجزیره نماز میت وی امروز دوشنبه پس از نماز ظهر در مسجد ابوعایشه واقع در نزدیکی فلکه هفتم برگزار می‌شود و در گورستان ام‌قطین واقع در منطقه ناعور به خاک سپرده خواهد شد.

زغلول النجار در سال ۱۹۳۳ در روستای مشعل در استان غربیه مصر متولد شد و در خانواده‌ای علمی رشد کرد. او در سنین جوانی قرآن را حفظ کرد و در سال ۱۹۵۵ با رتبه ممتاز در رشته زمین‌شناسی از دانشگاه قاهره فارغ‌التحصیل شد. سپس دکترای خود را در سال ۱۹۶۳ از دانشگاه ولز دریافت کرد و در سال ۱۹۷۲ به مقام استادی رسید.

این دانشمند به خاطر پروژه فکری خود در زمینه معجزات علمی قرآن و سنت مشهور بود و در تأسیس انجمن جهانی معجزات علمی در قرآن و سنت نقش داشت. او بیش از ۱۵۰ مقاله علمی و ۴۵ کتاب منتشر کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به «از آیات معجزات علمی» و «تفسیر علمی قرآن کریم» اشاره کرد.

زغلول النجار به عنوان استاد در دانشگاه‌های مختلف در مصر و خارج از کشور، از جمله دانشگاه عین‌شمس و دانشگاه ملک سعود، خدمت کرد و همچنین در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی برای ترویج معجزات قرآنی فعالیت داشت.

میراث علمی او شامل جوایز و افتخارات متعددی است، از جمله مدال طلای علوم، ادبیات و هنر از جمهوری سودان در سال ۲۰۰۵. زغلول النجار تا آخرین روزهای زندگی خود به ارتباط علم و ایمان اعتقاد داشت و قرآن را کتاب هدایت می‌دانست.

مردم و گروه‌ها و جریان‌های مختلف فرهنگی و سیاسی در کشورهای مختلف درگذشت این دانشمند قرآنی را تسلیت گفته‌اند و انتشار فراوان خبر درگذشت و پیام‌های تسلیت برای فقدان وی در رسانه‌های اجتماعی نشان‌دهنده محبوبیت او در کشورهای اسلامی است.

