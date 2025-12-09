فرزندداری حضرت زهرا (س)

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا: رعایت عدل و انصاف در باره کودکان رفتار هماهنگ و عادلانه و بذل محبت و توجه به طور مساوی به فرزندان اصل سازنده ای است که تا اعماق وجود کودک اثر می گذارد. در برخی از روایات معصومین (علیهماالسلام) سفارش شده است که پدر و مادر از تبعیض و عدم رعایت انصاف پرهیز کنند بلکه عدالت و به یک چشم نگریستن را سرلوحه رفتار خانوادگی خود قرار بدهند. پدر و مادر نباید در مواقعی مانند خرید لباس هدیه و پاسخ سلام روح کودک را با مراعات نکردن انصاف آزار دهند.

اما نکته مهم و اساسی این است که نباید این علاقه ویژه در رفتار و عملکرد پدر و مادر تأثیر گذارد به گونه ای که سایرین متوجه این علاقه و ارتباط ویژه شوند.

نمونه هایی در زندگی خانوادگی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) دیده می شود که نشانگر توجه و دقت نسبت به این موضوع مهم می باشد.

روزی امام حسن (علیهالسلام) نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و اظهار تشنگی کرد از پیامبر تقاضای آب نمود، رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بی درنگ برخاسته و ظرفی برداشت و از گوسفندی که داخل منزل بود مقداری شیر دوشید و به امام حسن (علیهالسلام) داد. در این هنگام امام حسین (علیهالسلام) خواست تا ظرف شیر را از برادرش بگیرد اما پیامبر به حمایت از امام حسن مانع گرفتن ظرف از امام حسن (علیه‌السلام) شد. فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) که شاهد این ماجرا بود به پیامبر گفت گویا حسن (علیهماالسلام) برای شما عزیزتر از حسین (علیهماالسلام) است. پیامبر فرمود نه هر دو برایم عزیز و محبوبند ولی چون اول حسن (علیه‌السلام) تقاضای آب کرد او را مقدم داشتم.

نمونه دیگر اینکه روزی رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امام حسن و امام حسین سلام الله علیها را بر دوش گرفته و آنان را مورد لطف و نوازش خود قرار می دادند. در همان حال آنها را به خانه آوردند و چون بچه ها گرسنه بودند مادرشان زهرا (سلام‌الله‌علیها) برای آنها نان و خرما آورد. پس از اینکه نان و خرما را خوردند پیامبر رو به آنها کرد و فرمود با هم کشتی بگیرید امام حسن و امام حسین علیهما السلام به درخواست پیامبر کشتی گرفتند. حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) می گوید من دیدم که پیامبر با جملاتی حسن را تشویق کرده در صدد تقویت اوست بدین خاطر به پدرم گفتم : ای پدر بزرگوار از شما تعجب میکنم که یکی را بر دیگری ترجیح می دهی آن هم بزرگتر را بر کوچکتر . پیامبر فرمود : دوستم جبرئیل حسین (علیهماالسلام) را تشویق و تحریک میکند و من حسن را تشجیع می نمایم.

این دو حادثه کوتاه ولی پراهمیت تاریخی به ما می آموزد که حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) هنگامی که احساس می کند. که تبعیضی در کار است بی درنگ واکنش نشان میدهد و با توضیحاتی که از پدرش میشنود متقاعد می گردد. که تبعیضی در کار نیست به هر حال اهتمام فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به عدم تبعیض بین کودکان قابل توجه و تأمل است.