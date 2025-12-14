بررسی طرح ساخت مرکز آموزشی و ورزشی مرکز اسلامی «الاحد» در پنسیلوانیا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی «الاحد» در پنسیلوانیا طرحی را برای توسعه یک مرکز آموزشی و فضاهای ورزشی در تاونشیپ به کمیسیون برنامهریزی این شهرک ارائه کرد.
بر اساس این طرح، سه قطعه زمین که در محدوده کاربری مسکونی کمتراکم قرار دارند، برای احداث یک مجموعه آموزشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
مطابق توضیحات ارائهشده به کمیسیون، این پروژه شامل ساخت یک مرکز آموزشی سهطبقه با زیربنای حدود ۲۸ هزار و ۲۳۵ فوت مربع خواهد بود که در کنار مسجدی با زیربنای نزدیک به ۲۷ هزار فوت مربع ـ که پیشتر مجوز آن صادر شده ـ احداث میشود. این مدرسه خصوصی دارای ۲۰ کلاس درس، شامل ۱۲ کلاس ابتدایی و هشت کلاس مقطع متوسطه خواهد بود و ظرفیت پذیرش «چند صد دانشآموز» را دارد.
