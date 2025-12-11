به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله محمد یزدی(ره)» پیش از ظهر امروز در مؤسسه عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه قم برگزار شد.

در این مراسم که با حضور علما و اندیشمندان و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی و چهره های شاخص عرصه دین و سیاست برگزار شد، آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری در خوزستان، آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، آیت‌الله حسینی قزوینی مدیر موسسه حضرت ولی‌عصر (عج) و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی (استاد حوزه و یادگار امام خمینی(ره) به ایراد سخن پرداختند.

در ادامه پیام ویدیویی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به این همایش پخش و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی رئیس جامعه المصطفی العالمیه نیز پیام حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی را قرائت کرد.

در این همایش از برخی از آثار و نشان حفظ آثار مرحوم آیت‌الله یزدی رونمایی و برخی از برگزیدگان مقالات نیز به ارائه مقاله خود پرداختند.

شایان ذکر است طبق گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، برای این همایش ۱۴ پیش نشست برگزار شده و بیش از ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است.

عبداللهی دبیر همایش اعلام کرد سال آینده، همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی» با محوریت مرحوم آیت‌الله علی مشکینی برگزار خواهد شد.

در پایان این جلسه با حضور مسئولان، نام خیابان منتهی به موسسه عالی تربیت مجتهد مدیر که سابقا منزل شخصی آیت‌الله یزدی بوده و برای تربیت مجتهد مدیر وقف گردیده است بصورت رسمی به اسم ایشان مزین و تغییر نام یافت.

