به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مطالعه جدید مؤسسه پژوهشی «اِچتیاِف امآی ریسرچ» (HTF MI Research) درباره بازار جهانی تأمین مالی اسلامی نشان میدهد این بازار با نرخ رشد سالانه حدود ۱۰ درصد، تا سال ۲۰۳۱ به ارزشی نزدیک به ۵ میلیارد دلار خواهد رسید. ارزش کنونی این بازار حدود ۲.۵۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس این گزارش، تأمین مالی اسلامی شامل مجموعهای از خدمات بانکی، سرمایهگذاری و بیمهای منطبق با شریعت است که بر منع ربا، پرهیز از معاملات پرریسک و تمرکز بر سرمایهگذاری اخلاقمحور و مبتنی بر دارایی تأکید دارد.
در این گزارش، بانکها و نهادهای مالی بزرگی از خاورمیانه، جنوب و جنوبشرق آسیا بهعنوان بازیگران اصلی معرفی شدهاند و رشد بانکداری دیجیتال اسلامی، گسترش انتشار صکوک برای پروژههای زیربنایی و پایدار، و افزایش توجه سرمایهگذاران غیراسلامی به محصولات مالی منطبق با شریعت، از مهمترین روندهای بازار عنوان شده است.
پژوهش اخیر همچنین افزایش جمعیت مسلمانان، حمایتهای قانونی دولتها، تقاضا برای محصولات مالی اخلاقی و توسعه تجارت فرامرزی را از عوامل کلیدی رشد این بازار میداند. بهگفته تحلیلگران، بازارهای نوظهور در آسیای جنوبشرقی، آفریقا و خاورمیانه، بیشترین ظرفیت رشد را در سالهای آینده خواهند داشت.
این گزارش با بررسی جزئیات منطقهای، بخشی و کاربردی بازار، تلاش دارد تصویری جامع از وضعیت کنونی، فرصتها، چالشها و مسیرهای راهبردی پیشروی صنعت تأمین مالی اسلامی در سطح جهانی ارائه دهد.
**************
پایان پیام/ 345