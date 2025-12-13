سناتور آمریکایی اظهارات جنجالی علیه مدرسه اسلامی آلاباما را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تامی تابرویل، سناتور ایالت آلاباما در سنای آمریکا، با تشدید مواضع خود علیه یک مدرسه اسلامی، از مخالفت ساکنان شهر هوور با انتقال «آکادمی اسلامی آلاباما» به این شهر تمجید کرد و اسلام را «ایدئولوژی سیاسی ناسازگار با ارزشهای آمریکایی» خواند.
تابرویل روز پنجشنبه اعلام کرد که مردم هوور با ایستادگی در برابر آنچه او «مراکز افراطی القای تفکر اسلامی» نامید، پیام روشنی ارسال کردند و افزود پس از این مخالفتها، مدرسه اسلامی از طرح انتقال خود عقبنشینی کرده است. او این اتفاق را «خبر خوبی برای منطقه بیرمنگام و کل ایالت آلاباما» توصیف کرد.
در مقابل، آکادمی اسلامی آلاباما که هماکنون در شهر هوموود فعالیت میکند، اظهارات پیشین تابرویل در یک برنامه رادیویی محافظهکار را «اطلاعات نادرست و لفاظی تحریکآمیز» دانست. مسئولان مدرسه اعلام کردند این سخنان باعث نگرانی جدی کارکنان، دانشآموزان و والدین درباره امنیت شده و در پی آن، گشتهای پلیس افزایش یافته و یک افسر ویژه بهطور دائم در محوطه مدرسه مستقر شده است.
استیسی عبدین، معاون مدرسه، تأکید کرد که هیچگونه آموزش شریعت یا ایدئولوژی سیاسی در این مرکز صورت نمیگیرد و این ادعاها را آزاردهنده خواند. او گفت این اظهارات موجی از پیامهای خصمانه در فضای مجازی علیه مدرسه ایجاد کرده است.
با این حال، تابرویل موضوع را بخشی از یک تقابل ایدئولوژیک گستردهتر دانست و ضمن اذعان به آزادی مذهب در آمریکا، اسلام را فراتر از یک دین توصیف کرد؛ ادعاهایی که مسئولان مدرسه آن را کاملاً نادرست و مغایر با مأموریت آموزشی خود میدانند. مدیران آکادمی اعلام کردند از بازدیدکنندگانی که با نیت یادگیری و ذهنی باز مراجعه کنند، استقبال میکنند.
