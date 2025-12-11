سردار سلیمانی درباره جاسوس بودن »لونا الشبل« هشدار داده بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجله سعودی «المجلة» در گزارشی مفصل به قلم مناف سعد، جزئیات جدیدی از مسیر صعود لونا الشبل، مجری و مشاور رسانه‌ای نزدیک به بشار اسد، و همچنین شرایط مرگ او در ژوئیه 2024 (تیر 1403) و ناپدید شدن برادرش ملهم الشبل و همسرش در آوریل 2024 (فروردین 1403) پس از حمله خونین اسرائیل به ساختمان وابسته به کنسولگری ایران در دمشق را منتشر کرد.

این گزارش برای نخستین بار محتوای گفت‌وگویی منسوب به شهید «قاسم سلیمانی» فرمانده وقت نیروی قدس با «علی مملوک» رئیس دفتر امنیت ملی سوریه را فاش می‌کند که در آن شهید سلیمانی، لونا الشبل را «جاسوس» خوانده بود.

لونا الشبل در اول سپتامبر 1974 (10 شهریور 1353) در دمشق و در خانواده‌ای دروزی به دنیا آمد. پس از جدایی والدین، با مادرش ـ کارمند حزب بعث ـ زندگی کرد و در بخش پیشاهنگان حزب بعث فعال بود. او زبان فرانسه را در دانشگاه دمشق خواند و سپس وارد تلویزیون سوریه شد. در سال 2003 به شبکه الجزیره پیوست و در 2008 با «سامی کلیب» روزنامه‌نگار لبنانی ازدواج کرد و تابعیت لبنان گرفت.

ارتباط او با بشار اسد بنا بر برخی منابع از سال 2008 آغاز شد. در دسامبر 2011 (آذر 1390) در شبکه «الدنیا» اعلام کرد که در مه 2010 (اردیبهشت 1389) الجزیره را ترک کرده و تجربه خود را در خدمت نظام سوریه قرار داده است. او در فوریه 2012 (بهمن 1390) وارد کاخ ریاست‌جمهوری شد و با کنار زدن بثینه شعبان، کنترل دایره رسانه‌ای را به دست گرفت و به اسما اسد نزدیک شد.

با وجود ازدواج دومش با عمار ساعاتی در 2016 (1395)، ماهر اسد همچنان از ورود او به جلساتش خودداری می‌کرد. شهید قاسم سلیمانی نیز در گفت‌وگویی در اواخر 2019 (آذر 1398) نسبت به او هشدار داد و با اشاره به حقوق بالای او در الجزیره و حقوق اندکش در دمشق گفت: «آیا ممکن است کسی 10 هزار دلار را رها کند و برای 500 هزار لیره کار کند؟ او جاسوس است.»

گزارش «المجلة» می‌افزاید که لونا در سال‌های اخیر ثروت هنگفتی به دست آورد؛ از خرید املاک 8 میلیون دلاری در دبی تا افتتاح رستوران روسی در دمشق در ژوئن 2022 (خرداد 1401). او و برادرش ملهم آشکارا علیه ایران و حزب‌الله موضع می‌گرفتند و همین امر باعث شد اتهام همکاری با اسرائیل علیه آنان مطرح شود.

لونا در 2 ژوئیه 2024 (12 تیر 1403) در حادثه‌ای رانندگی در جاده دیماس آسیب دید و در 6 ژوئیه (16 تیر 1403) درگذشت. اما تصاویر خودرو نشان‌دهنده خسارت جدی نبود و شاهدان مدعی شدند که خودرو عمداً به او برخورد کرده و سپس فردی ضربه‌ای به سرش وارد کرده است. پس از انتقال به بیمارستان، خبر مرگ او با بیانیه‌ای کوتاه از سوی ریاست‌جمهوری اعلام شد و مراسم تشییع با حضور افراد محدود برگزار گردید.

..............................

پایان پیام/ 167